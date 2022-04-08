Більшість українців виступають за заборону УПЦ МП, - соцопитування

Більшість українців виступають за те, щоб держава заборонила діяльність Української православної церкви Московського патріархату.

Про це свідчать дані 8 загальнонаціонального опитування "Україна в умовах війни", які опублікувала соціологічна група "Рейтинг".

"Половина опитаних (51%) вважають, що держава повинна заборонити діяльність УПЦ МП на території України (заборону підтримують дві третини опитаних мешканців заходу і лише 29% – сходу)", - повідомив "Рейтинг".

21% опитаних українців підтримують позбавлення пільг та скасування договорів оренди церковних приміщень.

20% респондентів висловилися за невтручання держави у справи церкви. Найбільше прихильників цієї позиції - на сході України (35%) та півдні (25%).

Ідею розриву зв’язків УПЦ Московського патріархату з Російською православною церквою підтримують 74% опитаних українців. Нагадаємо, на початку березня цифра становила 63%.

25 березня українські прикордонники затримали біля Харкова шпигунів, які виявилися представниками УПЦ МП. При собі затримані мали російські платіжні картки.