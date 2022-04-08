Більшість українців виступають за заборону УПЦ МП, - соцопитування

Більшість українців виступають за те, щоб держава заборонила діяльність Української православної церкви Московського патріархату.
Про це свідчать дані 8 загальнонаціонального опитування "Україна в умовах війни", які опублікувала соціологічна група "Рейтинг".
"Половина опитаних (51%) вважають, що держава повинна заборонити діяльність УПЦ МП на території України (заборону підтримують дві третини опитаних мешканців заходу і лише 29% – сходу)", - повідомив "Рейтинг".
21% опитаних українців підтримують позбавлення пільг та скасування договорів оренди церковних приміщень.
Кирило Говорун: «Єдиний шлях для УПЦ МП - приєднатися до ПЦУ. Питання лише в тому, яким чином - “вроздріб” чи “гуртом”»
20% респондентів висловилися за невтручання держави у справи церкви. Найбільше прихильників цієї позиції - на сході України (35%) та півдні (25%).
Ідею розриву зв’язків УПЦ Московського патріархату з Російською православною церквою підтримують 74% опитаних українців. Нагадаємо, на початку березня цифра становила 63%.
25 березня українські прикордонники затримали біля Харкова шпигунів, які виявилися представниками УПЦ МП. При собі затримані мали російські платіжні картки.