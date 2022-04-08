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За місяць "зеленого коридору" гуманітарний вантаж до Маріуполя не доставили жодного разу

Ворог також почав забороняти евакуацію маріупольців навіть власним транспортом – чоловіків відправляють в окуповані райони чи Росію. 

За місяць "зеленого коридору" гуманітарний вантаж до Маріуполя не доставили жодного разу
Фото: АЗОВ

Окупанти не дають доставити гуманітарний вантаж до Маріуполя жодним чином, навіть після чисельних погоджень.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко на брифінгу в Ukraine Media Center

"Більше місяця вже працює так званий "зелений коридор", але працює в один бік, де люди можуть на власному транспорті виїжджати, їх забирають і везуть. Цей маршрут продовжує працювати", – повідомив він. 

Кириленко додав, що ворог почав блокувати виїзд маріупольців у бік вільної України, дозволяє їхати тільки на тимчасово окуповані території або в Росію. Це стосується здебільшого чоловіків. Після цього українців призивають у лави "ДНР".

Сьогодні вночі російські окупаційні війська в Маріупольському торговельному порту обстріляли криголам “Капітан Бєлоусов”. Екіпаж був цивільним. Загинула одна людина, декілька отримали поранення. 

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