За місяць "зеленого коридору" гуманітарний вантаж до Маріуполя не доставили жодного разу

Ворог також почав забороняти евакуацію маріупольців навіть власним транспортом – чоловіків відправляють в окуповані райони чи Росію.

Окупанти не дають доставити гуманітарний вантаж до Маріуполя жодним чином, навіть після чисельних погоджень.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко на брифінгу в Ukraine Media Center.

"Більше місяця вже працює так званий "зелений коридор", але працює в один бік, де люди можуть на власному транспорті виїжджати, їх забирають і везуть. Цей маршрут продовжує працювати", – повідомив він.

Кириленко додав, що ворог почав блокувати виїзд маріупольців у бік вільної України, дозволяє їхати тільки на тимчасово окуповані території або в Росію. Це стосується здебільшого чоловіків. Після цього українців призивають у лави "ДНР".

Сьогодні вночі російські окупаційні війська в Маріупольському торговельному порту обстріляли криголам “Капітан Бєлоусов”. Екіпаж був цивільним. Загинула одна людина, декілька отримали поранення.