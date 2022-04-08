Фото: Іван Станіславський

У Львові під російське консульство знесли речі, які найчастіше викрадають росіяни під час війни. Учасники акції облили червоною фарбою телевізори, самокати, гроші й особисті речі та залишили їх біля воріт консульства.

«Російська армія - це армія мародерів та ґвалтівників, які можуть ризикнути своїм життям заради мікрохвильовки. Вони в цьому зізнаються та пишаються. Цією акцією ми хочемо звернути увагу всього світу на те, чим займається армія Росії в Україні, та закликати перетворити всі посольства цієї країни на пам’ятники мародерству. Цю акцію вже підтримали у Великобританії, Німеччині та Польщі. Сподіваюся, такі події пройдуть по всьому світу. Є люди, які про це ще не чули», - розповідає організаторка акції Ірина Сало.

До акції долучилися випадкові люди, що почали приносити до стін консульства власні побутові речі.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський