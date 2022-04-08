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Росія втратила вже 19 тис. військових, 700 танків і 333 артсистеми, – Генштаб

Знищено 112 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 55 засобів ППО.

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив статистику втрат російських окупаційних військ в Україні за підсумками сорок третьої доби повномасштабного вторгнення.

За оперативними даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 8 квітня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 19000 осіб,
  • танків – 700 од.,
  • бойових броньованих машин – 1891 од.,
  • артилерійських систем – 333 од.,
  • РСЗВ – 108 од.,
  • засобів ППО – 55 од.,
  • літаків – 150 од.,
  • гелікоптерів – 135 од.,
  • автомобільної техніки – 1361 од.,
  • кораблів/катерів – 7 од.,
  • цистерн з ПММ – 76 од.,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 112,
  • спеціальної техніки – 25,
  • пускових установок ОТРК – 4.

У Генштабі наголошують, що дані неточні, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Напередодні у Кремлі вперше визнали, що РФ у війні в Україні зазнала "значних втрат".

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