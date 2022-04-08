Росія втратила вже 19 тис. військових, 700 танків і 333 артсистеми, – Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив статистику втрат російських окупаційних військ в Україні за підсумками сорок третьої доби повномасштабного вторгнення.

За оперативними даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 8 квітня орієнтовно склали:

особового складу – близько 19000 осіб,

танків – 700 од.,

бойових броньованих машин – 1891 од.,

артилерійських систем – 333 од.,

РСЗВ – 108 од.,

засобів ППО – 55 од.,

літаків – 150 од.,

гелікоптерів – 135 од.,

автомобільної техніки – 1361 од.,

кораблів/катерів – 7 од.,

цистерн з ПММ – 76 од.,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 112,

спеціальної техніки – 25,

пускових установок ОТРК – 4.

У Генштабі наголошують, що дані неточні, оскільки п ідрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Напередодні у Кремлі вперше визнали, що РФ у війні в Україні зазнала "значних втрат".