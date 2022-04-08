Росія втратила вже 19 тис. військових, 700 танків і 333 артсистеми, – Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив статистику втрат російських окупаційних військ в Україні за підсумками сорок третьої доби повномасштабного вторгнення.
За оперативними даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 8 квітня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 19000 осіб,
- танків – 700 од.,
- бойових броньованих машин – 1891 од.,
- артилерійських систем – 333 од.,
- РСЗВ – 108 од.,
- засобів ППО – 55 од.,
- літаків – 150 од.,
- гелікоптерів – 135 од.,
- автомобільної техніки – 1361 од.,
- кораблів/катерів – 7 од.,
- цистерн з ПММ – 76 од.,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 112,
- спеціальної техніки – 25,
- пускових установок ОТРК – 4.
У Генштабі наголошують, що дані неточні, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Напередодні у Кремлі вперше визнали, що РФ у війні в Україні зазнала "значних втрат".