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У Києві відновили роботу сервіси із прокату велосипедів та електросамокатів

Сьогодні доступні сервіси Bolt, Bike NOW та veliki.ua. 

У Києві відновили роботу сервіси із прокату велосипедів та електросамокатів
Фото: EPA/UPG

У Києві відновили роботу сервіси із прокату велосипедів та електросамокатів. Сьогодні для прокату доступні сервіси Bolt, Bike NOW та veliki.ua. 

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він подякував бізнесу за оперативну реакцію на заклик столичної влади.

Поворозник звернувся до киян з проханням пам’ятати про правила безпеки та поважати усіх учасників руху.

Також міська влада закликає киян не втрачати пильності, берегти себе та за перших сигналів повітряної тривоги слідувати в укриття. 

"Сьогодні в Києві стало безпечніше, але все ще залишається загроза повітряних атак", – наголошується в повідомленні КМДА.

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