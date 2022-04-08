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Прем'єр Італії Маріо Драгі звинуватив Росію в масових вбивставх в Україні

Італія підтримує санкції проти Росії, зокрема й щодо блокування російського газу. 

Прем'єр Італії Маріо Драгі звинуватив Росію в масових вбивставх в Україні
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі звинуватив Росію у масових вбивствах в Україні під час виступу на спільній прес-конференції за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте у Римі, передає CNN. 

Його коментар пролунав після того, як Росія розкритикувала Італію через підтримку політики санкцій.

Раніше офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова звинуватила Італію в "непристойності" у зв'язку із запровадженням санкцій проти Москви, повідомило італійське державне інформаційне агентство ANSA.

"Єдина непристойність - це масові вбивства, які ми спостерігаємо в Україні щодня", - сказав Драгі.

Рим підтримав нові санкції ЄС проти Москви, зокрема щодо російського газу, на частку якого припадає 40% від загального обсягу постачання газу до Італії.

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