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Росія погрожувала представникам держав в ООН, – CNN

Представникам держав-членів ООН передавали записки із погрозами про «наслідки»

Росія погрожувала представникам держав в ООН, – CNN
Фото: EPA/UPG

Росія поширювала записки із погрозами перед голосуванням у Раді з прав людини ООН. 

Про це повідомляє CNN із посиланням на численні джерела.

За інформацією CNN, напередодні голосування за ініціативу США щодо призупинення участі Росії в Раді ООН з прав людини росіяни передавали представникам держав-членів ООН записки із погрозами про «наслідки».

У записці росіян, що є у розпорядженні CNN, йдеться: «Варто зазначити, що недружнім жестом вважатиметься як підтримка такої ініціативи, а й рівновіддалена позиція у голосуванні (утримання чи неучасть)».

Нагадаємо, 7 квітня Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй призупинила участь Російської Федерації у Раді з прав людини. Приводом для резолюції стали злочини, скоєні російськими військами на Київщині.

Рішення про вигнання Росії з Ради з прав людини ООН підтримали 93 країни із 193 членів Генеральної асамблеї. 24 проголосували проти, 58 – утрималися.

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