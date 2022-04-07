"Марунові берети" оприлюднили відео, як знищили "стугною" ворожу техніку з екіпажем
"Марунові берети" оприлюднили відео, як знищили "стугною" ворожу техніку з екіпажем
Генштаб ЗСУ показав, що Javelin і NLAW роблять з російськими танками
Генштаб ЗСУ показав, що Javelin і NLAW роблять з російськими танками
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
Генштаб показав, чим завершилася чергова спроба незаконної заготівлі дров для російських окупантів
Генштаб показав, чим завершилася чергова спроба незаконної заготівлі дров для російських окупантів
На Дніпропетровщині та Львівщині місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
На Дніпропетровщині та Львівщині місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
“Людей знищували з бойових машин десанту 30 калібром. Потім автівки росіяни грабували”
“Людей знищували з бойових машин десанту 30 калібром. Потім автівки росіяни грабували”
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
ГоловнаСвіт

США надають Україні розвіддані, – глава Пентагону

Ллойд Остін зазначив, що США допомагають Україні активно діяти на окупованому Донбасі.

США надають Україні розвіддані, – глава Пентагону
Ллойд Остін
Фото: wikipedia.org

Міністр оборони США Ллойд Остін офіційно підтвердив офіційно, що Пентагон передає розвіддані Україні. 

Про це повідомляє CNN.

Даючи свідчення в Комітеті з питань збройних сил Сенату, Остін зазначив, що США надають розвідувальні дані, щоб допомогти Україні, зокрема, активно діяти на окупованому Донбасі.

«Ми надаємо їм (українцям, – LB.ua) розвіддані для проведення таких операцій на Донбасі. Це правильно», – сказав міністр оборони США. 

«Ми продовжуємо надавати корисну інформацію та розвідувальні дані українським Збройним силам у їхній боротьбі», — сказав CNN високопоставлений чиновник з оборони після заяви Остіна. – Оскільки ця боротьба все більше переміщується в регіон Донбасу, ми будемо коригувати наш інформаційний контент і потік відповідно до потреб».

Раніше цього місяця Білий дім визнав, що США надали Україні «значну кількість детальних, своєчасних розвідувальних даних» щодо планів і дій Росії.

Нагадаємо, 25 березня глава ОП Андрій Єрмак заявив, що Україні потрібен обмін розвідданими в реальному часі

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також