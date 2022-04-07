США надають Україні розвіддані, – глава Пентагону

Міністр оборони США Ллойд Остін офіційно підтвердив офіційно, що Пентагон передає розвіддані Україні.

Про це повідомляє CNN.

Даючи свідчення в Комітеті з питань збройних сил Сенату, Остін зазначив, що США надають розвідувальні дані, щоб допомогти Україні, зокрема, активно діяти на окупованому Донбасі.

«Ми надаємо їм (українцям, – LB.ua) розвіддані для проведення таких операцій на Донбасі. Це правильно», – сказав міністр оборони США.

«Ми продовжуємо надавати корисну інформацію та розвідувальні дані українським Збройним силам у їхній боротьбі», — сказав CNN високопоставлений чиновник з оборони після заяви Остіна. – Оскільки ця боротьба все більше переміщується в регіон Донбасу, ми будемо коригувати наш інформаційний контент і потік відповідно до потреб».

Раніше цього місяця Білий дім визнав, що США надали Україні «значну кількість детальних, своєчасних розвідувальних даних» щодо планів і дій Росії.

Нагадаємо, 25 березня глава ОП Андрій Єрмак заявив, що Україні потрібен обмін розвідданими в реальному часі.