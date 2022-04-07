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У Тбілісі готові назвати одну із площ/вулиць іменем "Героїв України", - українське посольство

Грузія допомагатиме українцям, які вимушено перебувають тут через військову агресію Росії.

У Тбілісі готові назвати одну із площ/вулиць іменем "Героїв України", - українське посольство
Фото: Facebook/Посольство України в Грузії

У Тбілісі готові назвати одну зі своїх площ або вулиць іменем "Героїв України".

Про це повідомили в посольстві України в Грузії за підсумками зустрічі тимчасового повіреного Андрія Касьянова з головою муніципальної асамблеї міста Тбілісі Георгієм Ткемаладзе.

Сторони обговорили надання допомоги українцям, які вимушено перебувають у Грузії. Також мова йшла про організацію відпочинку українських дітей у літніх таборах, надання їм безкоштовного доступу в спортивні центри, басейни та розважальні гуртки, а також працевлаштування українців у приватному секторі та в органах місцевого самоврядування.

Нагадаємо, рада Гданська  підтримала пропозицію міського голова Маріуполя Вадима Бойченка назвати одну з вулиць польського міста на честь українського міста-героя. А в столиці Латвії вулицю, де розташоване російське посольство, перейменували на вулицю Незалежності України.

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