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Німецька розвідка перехопила розмови російських солдатів про вбивства в Бучі, - Spiegel

"Спочатку допитуєте, потім стріляєте".

Німецька розвідка перехопила розмови російських солдатів про вбивства в Бучі, - Spiegel

Служба зовнішньої розвідки Німеччини перехопила розмови російських військовослужбовців, у яких обговорювалися вбивства мирних жителів у Бучі. Деякі радіопереговори пов'язані з тілами людей, які були задокументовані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

Повідомляють, що в одному радіоповідомленні солдат розповідає іншому, що він і його товариші по службі збили людину з велосипеда. В іншому радіоповідомленні чоловік сказав: "Спочатку ви допитуєте людей, а потім стріляєте в них".

У матеріалах розвідки також йдеться про те, що службовці російських найманих військ, таких як ПВК "Вагнер", брали значну участь у звірствах.

Розвідка Німеччини заявляє, що вбивства мирних жителів у Бучі стали частиною звичайних дій російських військових, можливо, частиною чіткої стратегії. Мета - посіяти страх і жах серед цивільного населення і придушити опір.

З перехоплених переговорів випливає, що вбивства могли відбуватися і в інших окупованих російськими військами населених пунктах - зокрема, в околицях Маріуполя.

Нагадаємо, в Бучі та інших населених пунктах російська армія катувала і вбивала мирних мешканців, включно з дітьми. У Бучі відомо про декілька масових поховань цивільних. Одна братська могила – на більш ніж 200 людей.

Учора президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти почали спалювати закатованих ними людей, щоб приховати сліди. Міська влада Маріуполя повідомила про початок роботи мобільних крематоріїв у місті.

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