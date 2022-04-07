МЗС Франції викликало російського посла через провокативну інформацію щодо звірств у Бучі

Посольство в соцмережах поширювало дезінформацію про непричетність до вбивств мирних.

Міністерство закордонних справ Франції викликало посла РФ через провокативні повідомлення щодо звірств в українській Бучі.

Про це міністр закордонних справ Франці Жан-Ів ле Дріан повідомив у Twitter.

"Зіткнувшись з непристойним і провокативним повідомленням російського посольства у Франції щодо Бучі, я вирішив сьогодні вранці викликати на набережну Орсе російського посла. Ми будемо продовжувати боротися зі всіма маніпуляціями РФ в інформаційній війні проти України", – написав він.

Face à l'indécence et la provocation de la communication de l'ambassade de Russie en France sur les exactions de Bucha, j'ai décidé la convocation au Quai d'Orsay ce matin de l'Ambassadeur de Russie. — Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) April 7, 2022

6 квітня офіційний канал в Telegram посольства РФ у Франції поширив заяви глави МЗС Лаврова зі стандартним набором ворожої пропаганди, що росіяни не відповідальні за вбивства та катування мирних мешканців у Бучі. Провину за сотні убитих і замордованих мирних Росія традиційно намагалась покласти на Україну.