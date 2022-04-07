Генштаб ЗСУ показав, що Javelin і NLAW роблять з російськими танками
Генштаб ЗСУ показав, що Javelin і NLAW роблять з російськими танками
Фоторепортаж з Бородянки: зруйновані будинки, розбита військова техніка, розстріляний Тарас Шевченко
Фоторепортаж з Бородянки: зруйновані будинки, розбита військова техніка, розстріляний Тарас Шевченко
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
Генштаб показав, чим завершилася чергова спроба незаконної заготівлі дров для російських окупантів
Генштаб показав, чим завершилася чергова спроба незаконної заготівлі дров для російських окупантів
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
На Дніпропетровщині та Львівщині місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
На Дніпропетровщині та Львівщині місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
"Марунові берети" оприлюднили відео, як знищили "стугною" ворожу техніку з екіпажем
"Марунові берети" оприлюднили відео, як знищили "стугною" ворожу техніку з екіпажем
“Людей знищували з бойових машин десанту 30 калібром. Потім автівки росіяни грабували”
“Людей знищували з бойових машин десанту 30 калібром. Потім автівки росіяни грабували”
ГоловнаСвіт

МЗС Франції викликало російського посла через провокативну інформацію щодо звірств у Бучі

Посольство в соцмережах поширювало дезінформацію про непричетність до вбивств мирних. 

МЗС Франції викликало російського посла через провокативну інформацію щодо звірств у Бучі
Загиблі мирні мешканці в Бучі

Міністерство закордонних справ Франції викликало посла РФ через провокативні повідомлення щодо звірств в українській Бучі.

Про це міністр закордонних справ Франці Жан-Ів ле Дріан повідомив у Twitter.

"Зіткнувшись з непристойним і провокативним повідомленням російського посольства у Франції щодо Бучі, я вирішив сьогодні вранці викликати на набережну Орсе російського посла. Ми будемо продовжувати боротися зі всіма маніпуляціями РФ в інформаційній війні проти України", – написав він. 

6 квітня офіційний канал в Telegram посольства РФ у Франції поширив заяви глави МЗС Лаврова зі стандартним набором ворожої пропаганди, що росіяни не відповідальні за вбивства та катування мирних мешканців у Бучі. Провину за сотні убитих і замордованих мирних Росія традиційно намагалась покласти на Україну. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також