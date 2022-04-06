Байден: "Санкції зведуть нанівець досягнення Росії за 15 років"

Росію відрізали від усього, що їй необхідне для того, щоб залишатися конкурентоспроможною в XXI столітті.

Президент США Джо Байден прокоментував новий пакет санкцій проти Росії, запроваджених через її військове вторгнення в Україну.

Його цитує "Голос Америки".

"Лише за один цей рік наші санкції зведуть нанівець усе, що російська економіка зуміла додати за останні 15 років. Тому що ми відрізали Росію від технологій, таких, як імпорт новітніх напівпровідників, компонентів для квантових технологій, безпечне кодування інтернет-операцій – від усього, що їм необхідне для того, щоб залишатися конкурентоспроможними в XXI столітті. Ми заблокуємо здатність російської економіки до зростання на довгі роки", - сказав Байден.

Байден також повідомив про постачання Україні нового військового обладнання, зокрема - протитанкового.

Як зазначає видання, аналітики прогнозують, що результатом санкцій Заходу стане скорочення економіки РФ цього року на 15 %.

У Білому домі США також зазначили, що Росія має обирати між дефолтом та використанням валютних резервів.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про деталі нових санкцій проти країни-агресорки.

За прогнозами агентства Fitch, унаслідок війни проти України економіка РФ скоротиться на 8% у 2022 році. Для порівняння - дефолт 1998 року коштував країні скорочення ВВП на 5,4%. 9 березня агентство Fitch обвалило кредитний рейтинг РФ до переддефолтного стану. А за прогнозами аналітиків американської фінансової корпорації Morgan Stanle, РФ вже найближчими місяцями ризикує втратити платоспроможність. Аналітики компанії прогнозують Росії дефолт "у венесуельському стилі" вже у квітні.

Раніше про те, що санкції за військове вторгнення в Україну можуть привести Росію до дефолту, попереджали також аналітики JPMorgan.