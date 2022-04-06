Генштаб показав, чим завершилася чергова спроба незаконної заготівлі дров для російських окупантів
Генштаб показав, чим завершилася чергова спроба незаконної заготівлі дров для російських окупантів
“Людей знищували з бойових машин десанту 30 калібром. Потім автівки росіяни грабували”
“Людей знищували з бойових машин десанту 30 калібром. Потім автівки росіяни грабували”
На Дніпропетровщині та Львівщині місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
На Дніпропетровщині та Львівщині місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
"Марунові берети" оприлюднили відео, як знищили "стугною" ворожу техніку з екіпажем
"Марунові берети" оприлюднили відео, як знищили "стугною" ворожу техніку з екіпажем
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
Генштаб ЗСУ показав, що Javelin і NLAW роблять з російськими танками
Генштаб ЗСУ показав, що Javelin і NLAW роблять з російськими танками
Фоторепортаж з Бородянки: зруйновані будинки, розбита військова техніка, розстріляний Тарас Шевченко
Фоторепортаж з Бородянки: зруйновані будинки, розбита військова техніка, розстріляний Тарас Шевченко
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
ГоловнаСвіт

Байден: "Санкції зведуть нанівець досягнення Росії за 15 років"

Росію відрізали від усього, що їй необхідне для того, щоб залишатися конкурентоспроможною в XXI столітті.

Байден: "Санкції зведуть нанівець досягнення Росії за 15 років"
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден прокоментував новий пакет санкцій проти Росії, запроваджених через її військове вторгнення в Україну.

Його цитує "Голос Америки".

"Лише за один цей рік наші санкції зведуть нанівець усе, що російська економіка зуміла додати за останні 15 років. Тому що ми відрізали Росію від технологій, таких, як імпорт новітніх напівпровідників, компонентів для квантових технологій, безпечне кодування інтернет-операцій – від усього, що їм необхідне для того, щоб залишатися конкурентоспроможними в XXI столітті. Ми заблокуємо здатність російської економіки до зростання на довгі роки", - сказав Байден.

Байден також повідомив про постачання Україні нового військового обладнання, зокрема - протитанкового.

Як зазначає видання, аналітики прогнозують, що результатом санкцій Заходу стане скорочення економіки РФ цього року на 15 %.

У Білому домі США також зазначили, що Росія має обирати між дефолтом та використанням валютних резервів. 

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про деталі нових санкцій проти країни-агресорки.

За прогнозами агентства Fitch, унаслідок війни проти України економіка РФ скоротиться на 8% у 2022 році. Для порівняння - дефолт 1998 року коштував країні скорочення ВВП на 5,4%. 9 березня агентство Fitch обвалило кредитний рейтинг РФ до переддефолтного стану. А за прогнозами аналітиків американської фінансової корпорації Morgan Stanle, РФ вже найближчими місяцями ризикує втратити платоспроможність. Аналітики компанії прогнозують Росії дефолт "у венесуельському стилі" вже у квітні.

Раніше про те, що санкції за військове вторгнення в Україну можуть привести Росію до дефолту, попереджали також аналітики JPMorgan.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також