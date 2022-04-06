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​Постпред України при ЮНЕСКО: "Росія зробила російську мову знаряддям агресії. Це вже не країна культури та освіти"

Вадим Омельченко виступив на дебатах 214-ї сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО.

​Постпред України при ЮНЕСКО: "Росія зробила російську мову знаряддям агресії. Це вже не країна культури та освіти"
Фото: facebook.com/UKRinUNESCO

Постійний представник України при ЮНЕСКО Вадим Омельченко наголосив, що ініціатива про оголошення міжнародного дня російської мови, яку Росія активно просуває в ЮНЕСКО, є лицемірною та цинічною спробою використання Організації для виправдання російських воєнних злочинів в Україні.

Про це Омельченко заявив на дебатах 214-ї сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО: "Росія зробила російську мову знаряддям агресії. Саме Росія знищує цивілізацію".

"Росія вбиває. Це вже не країна культури та освіти. У відповідь на вчорашню промову російського посла, який робить вигляд, що війни Росії проти України немає, хочу сказати, що ви також несете відповідальність за злочини цієї війни, пане!", - сказав посол.

Крім того, на переконання глави українського диппредставництва, "присутність Росії в Комітеті всесвітньої спадщини (КВС) ЮНЕСКО спотворює благородну місію цього Комітету. Саме Росія порушує Конвенцію про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини".

Омельченко закликав країни-члени КВС та держави-учасниці Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини розглянути питання щодо неприйнятності російського головування в КВС та знайти рішення про зміну місця проведення 45-ї сесії КВС, яка попередньо планувалась у Казані.

"Буча. Вже кілька днів вам усім добре відома ця назва. Назва, яка зараз асоціюється із фактами звірств росіян. Чи були ви готові до масових вбивств у серці Європи у двадцяти першому столітті?", - звернувся вын до держав-членів ЮНЕСКО.

У своєму виступі Омельченко з сумом згадав про вбивство російськими військовими відомого фотографа-документаліста Макса Левіна в жилеті із надписом «PRESS», якого він знав особисто і з яким співпрацював більше 10 років.

Макс Левін став одним із багатьох українських і іноземних журналістів, які загинули в Україні від рук російського агресора і пам'ять про яких вшанувала ЮНЕСКО.

У виступах переважна більшість делегацій засудили російську агресію проти України і закликали до позбавлення Росії права головувати у КВС і проведення його наступної сесії на території РФ. Учасники зібрання вшанували пам'ять жертв російської агресії.

Нагадаємо, в Парижі триває 214-а сесія Виконавчої ради ЮНЕСКО, яка зібрала представників більше 190 держав-членів та спостерігачів Організації. Напередодні, 15-16 березня, відбулась спеціальна сесія Виконавчої ради ЮНЕСКО, скликана за ініціативи українського диппредставництва і за підтримки 19 країн-членів Виконради. Головною темою спецсесії стала ситуація в Україні, яка протистоїть російській збройній агресії.

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