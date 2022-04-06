​Постпред України при ЮНЕСКО: "Росія зробила російську мову знаряддям агресії. Це вже не країна культури та освіти"

Постійний представник України при ЮНЕСКО Вадим Омельченко наголосив, що ініціатива про оголошення міжнародного дня російської мови, яку Росія активно просуває в ЮНЕСКО, є лицемірною та цинічною спробою використання Організації для виправдання російських воєнних злочинів в Україні.

Про це Омельченко заявив на дебатах 214-ї сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО: "Росія зробила російську мову знаряддям агресії. Саме Росія знищує цивілізацію".

"Росія вбиває. Це вже не країна культури та освіти. У відповідь на вчорашню промову російського посла, який робить вигляд, що війни Росії проти України немає, хочу сказати, що ви також несете відповідальність за злочини цієї війни, пане!", - сказав посол.

Крім того, на переконання глави українського диппредставництва, "присутність Росії в Комітеті всесвітньої спадщини (КВС) ЮНЕСКО спотворює благородну місію цього Комітету. Саме Росія порушує Конвенцію про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини".

Омельченко закликав країни-члени КВС та держави-учасниці Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини розглянути питання щодо неприйнятності російського головування в КВС та знайти рішення про зміну місця проведення 45-ї сесії КВС, яка попередньо планувалась у Казані.

"Буча. Вже кілька днів вам усім добре відома ця назва. Назва, яка зараз асоціюється із фактами звірств росіян. Чи були ви готові до масових вбивств у серці Європи у двадцяти першому столітті?", - звернувся вын до держав-членів ЮНЕСКО.

У своєму виступі Омельченко з сумом згадав про вбивство російськими військовими відомого фотографа-документаліста Макса Левіна в жилеті із надписом «PRESS», якого він знав особисто і з яким співпрацював більше 10 років.

Макс Левін став одним із багатьох українських і іноземних журналістів, які загинули в Україні від рук російського агресора і пам'ять про яких вшанувала ЮНЕСКО.

У виступах переважна більшість делегацій засудили російську агресію проти України і закликали до позбавлення Росії права головувати у КВС і проведення його наступної сесії на території РФ. Учасники зібрання вшанували пам'ять жертв російської агресії.

Нагадаємо, в Парижі триває 214-а сесія Виконавчої ради ЮНЕСКО, яка зібрала представників більше 190 держав-членів та спостерігачів Організації. Напередодні, 15-16 березня, відбулась спеціальна сесія Виконавчої ради ЮНЕСКО, скликана за ініціативи українського диппредставництва і за підтримки 19 країн-членів Виконради. Головною темою спецсесії стала ситуація в Україні, яка протистоїть російській збройній агресії.