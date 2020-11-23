Посол України у Франції виконуватиме обов’язки постпреда за сумісництвом.

Посла України у Франції Вадима Омельченка призначено постійним представником України при ЮНЕСКО.

Указ №507/2020 президент Володимир Зеленський підписав 23 листопада.

"Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України у Французькій Республіці ОМЕЛЬЧЕНКА Вадима Володимировича Постійним представником України при ЮНЕСКО за сумісництвом", - йдеться в документі.

Вадим Омельченко народився в 1963 році. Закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого. Заслужений юрист України.

Проходив службу в органах внутрішніх справ на посадах оперативного складу.

Двічі працював радником спікерів парламенту України, керував групою радників віцепрем'єр-міністра України з економічних реформ, а також обіймав посаду консультанта парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

Омельченко викладав у Дипломатичній академії при МЗС України, читав лекції в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Т. Шевченка.

З 2006 року - президент Інституту Горшеніна. Виступає з лекціями і доповідями в Ecole Militaire, Національній асамблеї і Сенаті Франції, неодноразово давав інтерв'ю і експертні коментарі про ситуацію в Україні провідним французьким виданням, зокрема Le Monde, La Croix, La Tribune.

У червні 2020 Вадим Омельченко був призначений послом України у Франції.