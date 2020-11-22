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Спостерігачі ОПОРИ зафіксували 220 інцидентів у день другого туру виборів мерів

48 разів виборці фотографували бюлетені. 

Спостерігачі ОПОРИ зафіксували 220 інцидентів у день другого туру виборів мерів
Фото: EPA/UPG

Громадянська мережа ОПОРА виявила 220 порушень під час ранкового засідання виборчих комісії та в ході голосування в другому турі виборів міських голів.  

Про це повідомила очільниця ОПОРИ Ольга Айвазовська в Facebook

Найбільш поширеними були:

  • недостатнє матеріально-технічне забезпечення дільниць (81 інцидент);
  • фотографування виборчого бюлетеню - 48;
  • члени комісій не вели протоколи ранкового засідання, не надавали можливості ознайомитись з виборчою документацією, ранкове засідання проводилось з порушенням процедур, заповнення бюлетеню поза кабінкою для голосування, недотримання антиковідних заходів - 82 факти;
  • присутність сторонніх осіб - 7.

Нагадаємо, що в Рівному в день другого туру поліція заявила про запобігання підкупу виборців на користь одного з кандидатів на посаду мера. Організатори схеми пропонувлаи гроші за голос за одного з кандидатів, натомість просили фото бюлетеня. 

Нардеп від "ЄС" Володимир Ар'єв повідомляв у соцмережі, що виборці фотографувалися з бюлетенями з голосами за Шаркизяна. 

У Львові правоохоронці станом на 15:00 отримали 25 повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства.

У Дніпрі за фактом порушення виборчого законодавства порушено три кримінальні провадження. Одне з них - через ярмарку з агітацією за одного за кандидатів. 

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