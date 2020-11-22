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У Львові чоловік приніс на виборчу дільницю дві банки зеленки

На його підозрілу поведінку звернули увагу інші виборці. 

У Львові під час другого туру виборів мера правоохоронці не допустили до голосування чоловіка, що приніс на дільницю дві банки зеленки. 

Громадянин вів собі підозріло, тому один з виборців попросив поліцію перевірити його, пише ZAXID.net

Інцидент трапився біля дільниці на вул. Медової Печери. Чоловік не зміг пояснити, для чого приніс зеленку на голосування, але сказав, що купив її для себе. Правоохоронці відправили його додому. 

"Ймовірно, поліції вдалося попередити спробу зіпсувати бюлетені, заливши їх зеленкою", - припустили в ЗМІ.

Фото: zaxid.net

Поліція Львівщини тим часом повідомила на сайті, що станом на 15:00 отримала 25 повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства.

Відкрито одне кримінальне провадження за ч.4 ст.158-3 (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що 22 листопада мерів у другому турі обирають в 11 містах. У Львові змагаються чинний міський голова Андрій Садовий та кандидат від партії "ЄС" Олег Синютка.

У Дніпрі за фактом порушення виборчого законодавства порушено три кримінальні провадження. Одне з них - через ярмарку з агітацією за одного за кандидатів. 

У Рівному поліція заявила про запобігання підкупу виборців на користь одного з кандидатів на посаду мера. Організатори схеми пропонували гроші за голос за одного з кандидатів, натомість просили фото бюлетеня. 

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