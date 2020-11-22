Явка на виборах станом на 13 годину склала 12,7% - ЦВК

Середня явка виборців на виборах міських голів 22 листопада станом на 13 годину становила 12,7%.
Про це повідомляє Відділ взаємодії із ЗМІ секретаріату ЦВК.
Так, кількість громадян, включених до списків виборців, склала 2 мільйони 754 тисячі 167 осіб, Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені станом на 13.00 - 349 тисяч 668 осіб.
Явка виборців за областями. Дніпропетровська область:
- дніпровський міський голова - 13,24%;
- нікопольський міський голова - 12,91%.
Донецька область:
- слов’янський міський голова - 18,14%.
Закарпатська область:
- ужгородський міський голова - 12,19%.
Запорізька область:
- бердянський міський голова - 12,38%.
Львівська область:
- львівський міський голова - 12,89%;
- дрогобицький міський голова - 11,46%.
Миколаївська область:
- миколаївський міський голова - 12,26%.
Полтавська область:
- полтавський міський голова - 11,15%.
Рівненська область:
- рівненський міський голова - 12,35%.
Черкаська область:
- черкаський міський голова - 11,59%.
В неділю, 22 листопада, в 11 містах України проходить другий тур виборів міських очільників. За них сьогодні голосують Бердянськ, Дніпро, Дрогобич, Львів, Миколаїв, Нікополь, Полтава, Рівне, Слов'янськ, Ужгород і Черкаси.
Виборчі дільниці відкрилися о 8 ранку і працюватимуть до 20 години.