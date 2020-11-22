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Явка на виборах станом на 13 годину склала 12,7% - ЦВК

Виборчі дільниці відкрилися о 8 ранку і працюватимуть до 20 години.

Явка на виборах станом на 13 годину склала 12,7% - ЦВК
Фото: EPA/UPG

Середня явка виборців на виборах міських голів 22 листопада станом на 13 годину становила 12,7%.

Про це повідомляє Відділ взаємодії із ЗМІ секретаріату ЦВК.

Так, кількість громадян, включених до списків виборців, склала 2 мільйони 754 тисячі 167 осіб, Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені станом на 13.00 - 349 тисяч 668 осіб.

Явка на виборах станом на 13:00
Фото: cvk.gov.ua
Явка на виборах станом на 13:00

Явка виборців за областями. Дніпропетровська область:

  • дніпровський міський голова - 13,24%;
  • нікопольський міський голова - 12,91%.

Донецька область:

  • слов’янський міський голова - 18,14%.

Закарпатська область:

  • ужгородський міський голова - 12,19%.

Запорізька область:

  • бердянський міський голова - 12,38%.

Львівська область:

  • львівський міський голова - 12,89%;
  • дрогобицький міський голова - 11,46%.

Миколаївська область:

  • миколаївський міський голова - 12,26%.

Полтавська область:

  • полтавський міський голова - 11,15%.

Рівненська область:

  • рівненський міський голова - 12,35%.

Черкаська область:

  • черкаський міський голова - 11,59%.

В неділю, 22 листопада, в 11 містах України проходить другий тур виборів міських очільників. За них сьогодні голосують Бердянськ, Дніпро, Дрогобич, Львів, Миколаїв, Нікополь, Полтава, Рівне, Слов'янськ, Ужгород і Черкаси.

Виборчі дільниці відкрилися о 8 ранку і працюватимуть до 20 години.

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