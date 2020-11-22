Новим речником МЗС став Олег Ніколенко

Посаду речника Міністерства зовнішніх справ України обійняв Олег Ніколенко.

Про це інформує пресслужба МЗС.

Ніколенко здобув філологічну освіту і став перекладачем англійської та арабської мов, а згодом –юристом-міжнародником.

Він, серед іншого, працював речником Постійного представництва України при ООН в Нью-Йорку.

“Займався активною комунікацією позиції нашої країни з широкого кола питань: про конфлікти в Африці та на Близькому Сході, проблематику роззброєння, операції з підтримання миру, зміну клімату, сталий розвиток. Особливо відповідальною для мене була робота із висвітлення головування України в Радбезі, коли до нашої країни була прикута увага світових ЗМІ”, – написав Ніколенко.

Під час роботи в ООН його обрали на посаду віцеголови комітету ООН з питань інформації, він брав участь в реформуванні інформаційної політики ООН у контексті протидії пандемії COVID-19.

“Зараз в моєму професійному житті новий виклик. Прагну зміцнити роботу пресслужби як сучасного інструменту комунікацій української зовнішньої політики. І мені пощастило, що це можна робити разом із класною комунікаційною командою, яка зараз працює в МЗС”, – додав новий речник відомства.

Додамо, з 2018 року на посаді речника МЗС була український правознавець та дипломат Катерина Зеленко.