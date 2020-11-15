Українські дипломати віднайшли в Османському архіві унікальні оригінали текстів Брест-Литовського мирного договору та ратифікаційної грамоти Гетьмана Павла Скоропадського.

Про це інформує пресслужба МЗС.

“Ця дивовижна історія почалася зі співпраці дипломатії та науки. А саме – посла України в Туреччині Андрія Сибіги та відомої вченої Ірини Матяш, які до сторіччя українсько-османських відносин готують спеціальне видання з документами епохи та фаховими коментарями. Великий Османський архів, який налічує понад 90 мільйонів (!) документів, став для пана Андрія та його колеги генерального консула в Стамбулі Олександра Гамана чи не другим місцем роботи”, – йдеться у повідомленні.

Фото: пресслужба МЗС

Помітивши в списку інформацію про Брест-Литовський договір, дипломати запросили відцифровані версії унікальної знахідки.

“Всі документи вражають якістю, вишуканим стилем виконання, мистецьким підходом до каліграфії та чітким сургучним відбитком великої державної печатки. Історія України буквально оживає посеред Стамбула – тим паче, Києву в роки великих потрясінь, на жаль, не вдалося зберегти свої власні екземпляри”, – додають вони.

Фото: пресслужба МЗС

Зазначимо, 9 лютого 1918 року у Бересті (Брест-Литовську) між Українською Народною Республікою (УНР) з одного боку та Німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною та Болгарією з іншого була підписана мирна угода.

Фото: пресслужба МЗС

Для України закінчилась Перша світова війна, а натомість розпочався період правління Гетьмана Павла Скоропадського під німецьким патронатом. “Але найважливішою подією стало фактичне визнання УНР як незалежної держави – сторони-підписанта. На це з великим незадоволенням була змушена погодитись і більшовицька делегація на чолі зі Львом Троцьким, яка вела власні мирні переговори в Брест-Литовську. Однак, на жаль, формально визнавши незалежність УНР та офіційно підписавшись під цим 3 березня 1918 року, вже за рік більшовики перейшли в наступ, і бурхливий період «першої української незалежності» закінчився”, – розповіли у МЗС.

Фото: пресслужба МЗС

У міністерстві зазначили, що українсько-турецька наукова співпраця триватиме, і документи будуть обов’язково більш детально вивчені нашими дослідниками.