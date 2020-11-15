Українські дипломати віднайшли в Османському архіві унікальні оригінали текстів Брест-Литовського мирного договору та ратифікаційної грамоти Гетьмана Павла Скоропадського.
Про це інформує пресслужба МЗС.
“Ця дивовижна історія почалася зі співпраці дипломатії та науки. А саме – посла України в Туреччині Андрія Сибіги та відомої вченої Ірини Матяш, які до сторіччя українсько-османських відносин готують спеціальне видання з документами епохи та фаховими коментарями. Великий Османський архів, який налічує понад 90 мільйонів (!) документів, став для пана Андрія та його колеги генерального консула в Стамбулі Олександра Гамана чи не другим місцем роботи”, – йдеться у повідомленні.
Помітивши в списку інформацію про Брест-Литовський договір, дипломати запросили відцифровані версії унікальної знахідки.
“Всі документи вражають якістю, вишуканим стилем виконання, мистецьким підходом до каліграфії та чітким сургучним відбитком великої державної печатки. Історія України буквально оживає посеред Стамбула – тим паче, Києву в роки великих потрясінь, на жаль, не вдалося зберегти свої власні екземпляри”, – додають вони.
Зазначимо, 9 лютого 1918 року у Бересті (Брест-Литовську) між Українською Народною Республікою (УНР) з одного боку та Німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною та Болгарією з іншого була підписана мирна угода.