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Слідчий ДБР у справах Майдану Єна помер від коронавірусу

Андрій Єна вбув ключовим слідчим в епізоді розстрілу протестувальників 20 лютого на вулиці Інститутській.

Слідчий ДБР у справах Майдану Єна помер від коронавірусу
Слідчий у справах Майдану Андрій Єна.
Фото: facebook.com/HeavenlyHundredLawyers

11 листопада від коронавірусу помер слідчий Державного бюро  розслідувань у справах Майдану Андрій Єна.

Про це повідомила Адвокатська дорадча група.

"Це велика втрата для нас і для розслідування. Андрій Єна вже тривалий час був ключовим слідчим в епізоді розстрілу протестувальників 20 лютого на вулиці Інститутській. Єна організовував і проводив слідчі експерименти на Алеї Небесної Сотні за цим епізодом. Координував велику кількість учасників, експертів. Працював з потерпілими і свідками, досліджував, упорядковував відео. Це дуже великий обсяг копіткої і важливої слідчої роботи. Ми вдячні за все, що Андрій Єна встиг зробити у справах Майдану. Висловлюємо співчуття і підтримку близьким, друзям, колегам", - йдеться в повідомленні.

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