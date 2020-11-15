"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків ще з двох станцій

"Укрзалізниця" з опівночі 16 листопада відкриває продаж квитків із двох залізничних станцій у Рівненській і Хмельницькій областях.
Про це повідомляє пресслужба перевізника.
Продаж квитків відкривається зі станцій Біла Криниця (Рівненська область) та Славута-1 (Хмельницька область) на наступні поїзди:
- № 43/44 Івано-Франківськ - Київ;
- № 45/46 Ужгород - Лисичанськ;
- № 88/87 Ковель - Новоолексіївка;
- № 98/97 Ковель - Київ;
- № 102/101 Київ - Херсон;
- № 251/251 Харків - Миколаїв.
Зазначається, що відповідне рішення ухвалила Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" 8 листопада відкрила продаж квитків із низки залізничних станцій.