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"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків ще з двох станцій

Продаж квитків відкривається зі станцій Біла Криниця та Славута-1.

"Укрзалізниця" відновлює продаж квитків ще з двох станцій
Фото: sannews.com.ua

"Укрзалізниця" з опівночі 16 листопада відкриває продаж квитків із двох залізничних станцій у Рівненській і Хмельницькій областях.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Продаж квитків відкривається зі станцій Біла Криниця (Рівненська область) та Славута-1 (Хмельницька область) на наступні поїзди:

  • № 43/44 Івано-Франківськ - Київ;
  • № 45/46 Ужгород - Лисичанськ;
  • № 88/87 Ковель - Новоолексіївка;
  • № 98/97 Ковель - Київ;
  • № 102/101 Київ - Херсон;
  • № 251/251 Харків - Миколаїв.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалила Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" 8 листопада відкрила продаж квитків із низки залізничних станцій.

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