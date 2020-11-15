Україна вийшла на 17-те місце у світі за кількістю хворих на ковід

Станом на ранок 15 листопада кількість заражень COVID-19 у світі становить 54 443 746.

Станом на ранок 15 листопада кількість заражень COVID-19 у світі становить 54 443 746.

Про це свідчать дані Worldometers.

Коронавірусну хворобу побороло 37 960 169 осіб, померло 1 320 154.

Україна з 535 857 випадками вийшла на 17 місце, обігнавши Бельгію (531 280випадків) і Чилі (529, 676).

Фото: скріншот

П’ятірка країн з найбільшою кількістю зафіксованих випадків коронавірус незмінна: США (11,2 млн), Індія (8,8 млн), Бразилія (5,8 млн), Франція (2 млн) і Росія (1,9 млн).

Фото: скріншот

Загалом коронавірус зафіксовано у 219 країнах та територіях.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявлено 10 681 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19.

Також за останню добу госпіталізовано 1 227 особи, зафіксовано 95 летальних випадків, одужало – 2 633 особи.