Тихановська анонсувала Народний трибунал, амністію за захоплення Лукашенка і марш 20 грудня

Лідер опозиційного руху Білорусі Світлана Тихановська обіцяє амністію всім, хто буде сприяти поваленню режиму Олександра Лукашенка, а також анонсувала Народний трибунал і проведення 20 грудня найчисленнішого маршу.

Про це вона написала у своєму телеграм-каналі.

“Я, Світлана Тихановська, оголошую Народний Трибунал і амністію за захоплення Лукашенко і членів його терористичного угрупування. Якщо державна судова система не працює, ми впораємося без неї. Відповісти повинен кожен, хто цинічно порушив і порушує закон: від членів виборчих комісій і провладних спостерігачів до чиновників, ідеологів і офіцерів, які віддавали і виконували злочинні накази. Ви порушили закон, і ви боїтеся правосуддя. Але час правосуддя прийшло”, – написала вона.

Вона презентувала план Народного трибуналу:

нейтралізувати ідеологів і посібників режиму,

збір і перевірка доказів злочинів режиму,

запуск програми для силовиків «Рапорт», через яку вони можуть надати докази виконання злочинних наказів в обмін на амністію або пом'якшення кримінальної відповідальності,

голосування на платформі «Голос», де білоруси зможуть проголосувати за звинувачення підозрюваних, яких першими притягнуть до відповідальності в суді,

проведення 20 грудня наймасовішого маршу із заявою про народне звинувачення.

Нагадаємо, після оголошення попередніх підсумків президентських виборів 9 серпня у Білорусі почалися протести, які тривають до сьогодні. За даними ЦВК, Лукашенко набрав понад 80% голосів, а єдиний кандидат від опозиції Світлана Тихановська заручилася підтримкою 10% виборців. Опозиція не визнала результатів та заявила про фальсифікації.

Наприкінці серпня в МЗС України заявили, що не розриватимуть дипломатичних відносин із Білоруссю, але "ставлять на паузу" будь-які офіційні та дипломатичні контакти до врегулювання ситуації всередині країни. 6 вересня голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що відносини з Білоруссю "вже не будуть такими, як раніше".

Україна, як і країни ЄС та США, не визнала результати виборів у Білорусі чесними та такими, що відображають реальне волевиявлення громадян.

Однак, не дивлячись на протести у країні та заяви світової спільноти, 23 вересня у Мінську в Палаці Незалежності відбулася таємна інавгурація Лукашенка. У МЗС України заявили, що після завершення терміну останньої каденції Лукашенка як президента Білорусі Україна буде називати його по імені, не зазначаючи посади.