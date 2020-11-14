За його словами, поліція не може підняти руку на грузинський народ.

Лідер грузинської опозиційної партії “Єдиний національний рух" Михайло Саакашвілі закликав грузинських поліцейських не виконувати накази влади.

Про це він заявив у відеозверненні, пише interpressnews.ge.

За його словами, поліція не може підняти руку на грузинський народ.

“Я хочу сказати поліції: у вас взагалі є матері? Вам не соромно? Які накази ви виконуєте і як вас змусили замовкнути. Я зроблю все, я йду до кінця”, – заявив лідер грузинської опозиції.

Зазначимо, 12 листопада розпочалися перемовини між грузинською владою та опозицією. Сторони шукають вихід з політичної кризи, що виникла у країні після парламентських виборів. Перемовини відбулися у резиденції посла США у Грузії за участі, зокрема, послів США та Франції.

Саакашвілі зазначив у коментарі ЗМІ, що задоволений початком перемовин.

Нагадаємо, у Грузії під час протестів постраждали щонайменше 27 людей. Влада Грузії пояснила жорсткий розгін мітингу тим, що демонстранти спробували штурмувати ЦВК.

8 листопада поліція Грузії застосувала водомети проти учасників акції протесту, які спробували прорватися в будівлю Центральної виборчої комісії у Тбілісі. За даними телеканалу "Мтаварі", спецзасоби були застосовані без попередження, коли протестувальники наблизилася до огорож біля виборчої комісії.

Учасники акції звинувачують правлячу партію у фальсифікації підсумків голосування 31 жовтня і вимагають проведення нових дострокових виборів.

За підсумками першого туру виборів в однопалатний парламент країни правляча партія "Грузинська мрія - Демократична Грузія" набрала 48,15Н% голосів виборців. Опозиційний блок "Єдиний національний рух - об'єднана опозиція Сила в єдності" (ЕНД), отримав 27,14%. Опозиція не визнала підсумки виборів і відмовилася входити в новий парламент.Українських нардепів спостерігачами на вибори в ГРузії не пустили.

Парламентські вибори в Грузії проходили за новими правилами. Поріг для проходження був знижений з 3 до 1%. У виборах брали участь 48 партій і два блоки.

Другий тур виборів пройде у всіх 8 одномандатних округах Тбілісі, а також в 6 округах в регіонах - в Батумі, Зугдіді, Кутаїсі, Хашурі, Руставі і Телаві.

Другий тур відбудеться, імовірно, 21 листопада.