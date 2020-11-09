У Грузії під час протестів постраждали щонайменше 27 людей

Під час протесту біля будівлі Центральної виборчої комісії в столиці Грузії Тбілісі постраждало щонайменше 27 людей.

Про це повідомляє "Новини-Грузія".

Перший заступник міністра внутрішніх справ Грузії Каха Сабанадзе заявив, що різні ступені тілесних ушкоджень отримали до 14 співробітників правоохоронних органів, три представники ЗМІ і до 10 учасників акції.

Правоохоронці затримали 19 людей.

Влада Грузії пояснила жорсткий розгін мітингу тим, що демонстранти спробували штурмувати ЦВК.

"Вчора ми бачили спробу штурму ЦВК та вже буденні заклики безвідповідальної, радикальної частини опозиції до непокори… Фактично пролунав прямий заклик до руйнації державних інституцій. Ми усі маємо розуміти - відповідь держави повинна бути легітимною та максимально суворою", - сказав прем’єр-міністр Грузії Георгій Гахарія.

Він зазначив, що влада погоджується на діалог з опозицією, але не на вулиці.

"Вчора була спроба перенести процес на вулицю. За нашою ініціативою та з допомогою стратегічних партнерів необхідно терміново перенести процес на правову й політичну платформу", - додав Гахарія.

Нагадаємо, вчора поліція Грузії застосувала водомети проти учасників акції протесту, які спробували прорватися в будівлю Центральної виборчої комісії у Тбілісі.За даними телеканалу "Мтаварі", спецзасоби були застосовані без попередження, коли протестувальники наблизилася до огорож біля виборчої комісії.

Учасники акції звинувачують правлячу партію у фальсифікації підсумків голосування 31 жовтня і вимагають проведення нових дострокових виборів.

За підсумками першого туру виборів в однопалатний парламент країни правляча партія "Грузинська мрія - Демократична Грузія" набрала 48,15Н% голосів виборців. Опозиційний блок "Єдиний національний рух - об'єднана опозиція Сила в єдності" (ЕНД), отримав 27,14%. Опозиція не визнала підсумки виборів і відмовилася входити в новий парламент. Українських нардепів спостерігачами на вибори в ГРузії не пустили.

Парламентські вибори в Грузії проходили за новими правилами. Поріг для проходження був знижений з 3 до 1%. У виборах брали участь 48 партій і два блоки.

Другий тур виборів пройде у всіх 8 одномандатних округах Тбілісі, а також в 6 округах в регіонах - в Батумі, Зугдіді, Кутаїсі, Хашурі, Руставі і Телаві.

Другий тур відбудеться, імовірно, 21 листопада.