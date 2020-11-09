Дружина та зять Трампа радять йому визнати поразку

Оточення президента США Дональда Трампа розділилося у ставленні до результатів виборів президента.

Про це повідомляє CNN.

Зять Трампа Джаред Кушнер мав розмову з президентом, в якій попросив його поступитися. Меланія Трамп своєю чергою зазначила, що вже час визнати поразку.

Сини Трампа Дональд-молодший і Ерік закликали продовжувати наступ та спростовувати результати, оприлюднені американськими ЗМІ, згідно з якими першість у голосуванні отримує Байден.

В останніх розмовах Ерік Трамп заявив союзникам, що вважає, що вибори були "вкрадені у нас" і пообіцяв боротися за скасування результатів.

За даними CNN, штаб нинішнього президента наполягатиме на тому, що голоси у Трампа були "викрадені корумпованим шляхом". Одним зі способів аргументації є докази того, що у голосуванні брали участь особи, які вже померли. Також планується проведення мітингів.Їхня мета - викликати достатньо сумнівів у результатах, щоб почати розслідування чи самостійно перераховувати голоси. Це може затягти процес та потенційно дати кампанії більше часу для судового процесу.

Згідно з законодавством США, переможець президентських виборів визначається тільки після отримання кінцевих результатів в усіх штатах та завершення судоввих справ. Остаточне ж рішення виносить Колегія виборників, яка збирається 14 грудня для фінального голосування за того чи іншого кандидата в президенти.

Нагадаємо, у суботу американські ЗМІ повідомили про перемогу ексвіцепрезидента, кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на народному голосуванні за президента. Він здобуває 273 голоси з 270 необхідних завдяки 20 голосам Пенсильванії.