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Чехія змінила правила в’їзду для іноземців

Від українців вимагатимуть негативний ПЛР-тест на коронавірус.

Чехія змінила правила в’їзду для іноземців
Фото: EPA/UPG

У понеділок, 9 листопада, у Чеській Республіці набули чинності нові правила в’їзду до країни. Епідеміологічні заходи та обмеження поширюються як на громадян Чехії, що повертаються до Чехії, так і на всіх іноземців, інформує МЗС країни.

Відповідно до рівня поширення коронавірусної інфекції країни поділені на зелену, червону й помаранчеву категорії. Україна віднесена до червоної.

Зелена - пасажири з цих країн (як іноземці, так і громадяни Чехії) можуть прибути без необхідності заповнювати форму прибуття та проходити ПЛР-тест або карантин.

Помаранчева - пасажири з цих країн можуть прибути без заповнення форми прибуття. Іноземці, які приїжджають до Чехії на роботу чи навчання, повинні будуть подати негативний

ПЛР-тест на ковід. Застосовується лише для іноземців.

Червона - пасажири з цих країн (як іноземці, так і громадяни Чехії) повинні заповнити форму прибуття та пройти ПЛР-тест або карантин перед в’їздом до Чехії.

У МЗС Чехії нагадують, що в країні діє надзвичайний стан через коронавірус, і в’їзд у Чехію навіть із зеленої зони можливе "лише в суворо необхідних випадках". Усі особи, які в'їжджають до Чехії, повинні дотримуватися правил щодо обмеження вільного пересування.

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