У Японії визначилися з спадкоємцем імператорського престолу

Принц Фуміхіто офіційно став першим у черзі на “Хризантемний трон” імператора Японії.
Про це пише kyodonews.net.
Церемонія, яка відбулася в імператорському палаці у Токіо, мала пройти ще у квітні, але її відклали через пандемію коронавірусу.
У ній взяли участь півсотні гостей. Учасники церемонії були у масках. Імператор Нарухіто офіційно проголосив Фуміхіто наслідним принцом, а Прем’єр Японії Йосіхіде Суґа привітав Фуміхіто від імені уряду.
Ритуал "Ріккоші но Рей" для наслідного принца завершив низку ритуалів імператорської спадкоємності. Вони проводились відтоді, коли старший брат Фуміхіто Нарухіто зійшов на престол у травні 2019 року.
Нарухіто став Імператором після зречення трону їхнім 86-річним батьком Акіхіто, який став першим японським монархом за понад 200 років, хто "пішов з посади".
Нагадаємо, в інтронізації імператора Нарухіто взяв участь президент України Володимир Зеленський.