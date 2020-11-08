У Японії визначилися з спадкоємцем імператорського престолу

Принц Фуміхіто офіційно став першим у черзі на “Хризантемний трон” імператора Японії.

Принц Фуміхіто офіційно став першим у черзі на “Хризантемний трон” імператора Японії.

Про це пише kyodonews.net.

Церемонія, яка відбулася в імператорському палаці у Токіо, мала пройти ще у квітні, але її відклали через пандемію коронавірусу.

У ній взяли участь півсотні гостей. Учасники церемонії були у масках. Імператор Нарухіто офіційно проголосив Фуміхіто наслідним принцом, а Прем’єр Японії Йосіхіде Суґа привітав Фуміхіто від імені уряду.

Фото: kyodonews.net

Фото: kyodonews.net

Фото: kyodonews.net

Ритуал "Ріккоші но Рей" для наслідного принца завершив низку ритуалів імператорської спадкоємності. Вони проводились відтоді, коли старший брат Фуміхіто Нарухіто зійшов на престол у травні 2019 року.

Нарухіто став Імператором після зречення трону їхнім 86-річним батьком Акіхіто, який став першим японським монархом за понад 200 років, хто "пішов з посади".

Нагадаємо, в інтронізації імператора Нарухіто взяв участь президент України Володимир Зеленський.