Експрем’єр Японії назвав анексію Криму однією з причин непідписання угоди з РФ

Країни досі не уклали мирного договору за підсумками Другої світової через територіальну суперечку про Курильські острови.

Колишній прем’єр-міністр Японії Абе Сіндзо назвав анексію Криму однією із причин непідписання мирної угоди з Росією. Про це він розповів в інтерв’ю виданню Nikkei, передає Голос Америки.

За словами Абе, під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним в грудні 2016 року він відчув, що Путін готовий активно домагатися вирішення територіальної суперечки з Японією.

Найближе до врегулювання, вважає він, обидві країни були в період до зустрічі в листопаді 2018 року в Сінгапурі.

"Але зрештою угода так і не була підписана. Абе цитує зовнішні фактори, а саме – дедалі більш напружені відносини між Вашингтоном і Москвою після анексії Росією Криму", – пише видання на основі інтерв’ю з японським політиком.

Росія і Японія досі не уклали мирного договору за підсумками Другої світової війни через територіальну суперечку про Курильські острови. Японія претендує на південну частину Курильського архіпелагу (острови Ітуруп, Кунашир, Шикотан і гряду Хабомаї), яка перейшла під контроль СРСР у 1945 році, і відкидає пропозиції укласти мирний договір без попередніх умов. Росія наполягає на своєму суверенітеті над цими територіями.

У листопаді 2018 року після зустрічі японського прем’єра Сіндзо Абе і російського президента Володимира Путіна стало відомо, що Японія готова повернутися до декларації щодо островів 1956 року. У ній СРСР погоджувався передати Японії два острови - Хабомаї та Шикотан - після підписання мирного договору.

У січні 2020 року в Москві відбувся черговий раунд переговорів між президентом Росії Володимиром Путіним і прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе. Після переговорів Кремль заявив, що "поки не фіксує будь-яких змін в позиції Японії".