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Азербайджан повідомив про "взяття під контроль" низки сіл та висот у Нагірному Карабаху

У невизнаній республіці заявили про втрату чотирьох-п'яти бойових позицій.

Азербайджан повідомив про "взяття під контроль" низки сіл та висот у Нагірному Карабаху
Фото: aa.com.tr

Міністерство оборони Азербайджану повідомило, що їхні військові взяли під контроль шість сіл Фізулінського і Джебраїльського районів у Нагірному Карабаху, передає місцеве агентство Report.

"В ході контрнаступальної операції у Фізулі-Джабраїльскому напрямку звільнено низку сіл, які довгі роки перебували під вірменською окупацією. Зокрема, села Гараханбейлі, Гарвянд, Горадіз, Йухари Абдулрахменли Фізулінського району, Джабраїльского району - Боюк Мярчанли і Нюзгяр звільнено", - сказав речник Міноборони Азербайджану Анар Ейвазов на брифінгу в неділю.

Водночас міністр оборони Азербайджану Закір Гасанов на засіданні Ради Безпеки заявив про встановлення контролю над сімома селами.

Він додав, що підрозділи азербайджанської армії "знищили низку постів окупантів", а також "взяті під контроль декілька висот".

Помічник президента на брифінгу також розповів, що Азербайджан поінформував міжнародні організації про ситуацію на лінії зіткнення в зоні карабаського конфлікту.

Раніше в неділю секретар Ради безпеки Нагорного Карабаху Самвел Бабаян повідомив, що "з вірменської сторони втрачено чотири-п'ять бойових позицій, але з можливістю відновлення", передає Інтерфакс.

Бойові дії у Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу 27 вересня. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових та мирних жителів.

Вірменія та невизнана Нагірно-Карабаська республіка оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію. 

Міноборони Вірменії опублікувало відео боїв на кордоні з Азербайджаном. У відомстві стверджують, що на кадрах видно, як знищують азербайджанські танки.

МЗС України закликало сторони повернутися до діалогу.

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