МЗС України закликало Вірменію та Азербайджан повернутися до діалогу

Міністерство закордонних справ України відреагувало на бойові дії у Нагорному Карабасі і закликало Вірменію та Азербайджан повернутися до діалогу. Про це йдеться у повідомленні МЗС у твіттері.

В українському зовнішньополітичному відомстві висловили занепокоєння у зв’язку із загостренням конфлікту між країнами.

"Уважно вивчаємо обставини, що призвели до загострення. Закликаємо сторони повернутися до діалогу заради мирного врегулювання конфлікту. Співчуваємо родичам та близьким загиблих", - йдеться у повідомленні.

МЗС України глибоко занепокоєне у зв’язку із загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Уважно вивчаємо обставини, що призвели до загострення. Закликаємо сторони повернутися до діалогу заради мирного врегулювання конфлікту. Співчуваємо родичам та близьким загиблих. — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) September 27, 2020

Нагадаємо, 27 вересня у Нагірному Карабасі почались активні бойові дій. Вірменія та Азербайджан повідомили про взаємні обстріли. З обох сторін заявили про жертви серед цивільного населення та військових. У Вірменії та невизнаній Нагірно-Карабаській республіці оголосили військовий стан та загальну мобілізацію.

Суперечка навколо Нагірного Карабаху триває з 1991 року.

Найгостріша фаза протистояння була припинена у 1994 році після підписання так званого Бішкекського протоколу, результатом якого стало утворення невизнаної Нагірно-Карабаської республіки.

Формально ця територія є частиною Азербайджану, однак більшість її населення вірмени.