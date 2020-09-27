МЗС України закликало Вірменію та Азербайджан повернутися до діалогу

Міністерство закордонних справ України відреагувало на бойові дії у Нагорному Карабасі і закликало Вірменію та Азербайджан повернутися до діалогу. Про це йдеться у повідомленні МЗС у твіттері.
В українському зовнішньополітичному відомстві висловили занепокоєння у зв’язку із загостренням конфлікту між країнами.
"Уважно вивчаємо обставини, що призвели до загострення. Закликаємо сторони повернутися до діалогу заради мирного врегулювання конфлікту. Співчуваємо родичам та близьким загиблих", - йдеться у повідомленні.
МЗС України глибоко занепокоєне у зв’язку із загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Уважно вивчаємо обставини, що призвели до загострення. Закликаємо сторони повернутися до діалогу заради мирного врегулювання конфлікту. Співчуваємо родичам та близьким загиблих.— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) September 27, 2020
Нагадаємо, 27 вересня у Нагірному Карабасі почались активні бойові дій. Вірменія та Азербайджан повідомили про взаємні обстріли. З обох сторін заявили про жертви серед цивільного населення та військових. У Вірменії та невизнаній Нагірно-Карабаській республіці оголосили військовий стан та загальну мобілізацію.
Суперечка навколо Нагірного Карабаху триває з 1991 року.
Найгостріша фаза протистояння була припинена у 1994 році після підписання так званого Бішкекського протоколу, результатом якого стало утворення невизнаної Нагірно-Карабаської республіки.
Формально ця територія є частиною Азербайджану, однак більшість її населення вірмени.