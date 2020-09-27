У Нагірному Карабаху почались бойові дії
У Нагірному Карабаху почались бойові дії
Під Харковом розбився військовий літак (оновлено)
Під Харковом розбився військовий літак (оновлено)
Охорона здоров’я, на яку ми заслужили
Охорона здоров’я, на яку ми заслужили
Опубліковано відео останніх секунд польоту Ан-26
Опубліковано відео останніх секунд польоту Ан-26
В авіакатастрофі під Харковом загинули 26 із 27 осіб на борту (оновлено)
В авіакатастрофі під Харковом загинули 26 із 27 осіб на борту (оновлено)
Олег Филимонов: «Я предложу одесситам то, чего у них не было 29 лет»
Олег Филимонов: «Я предложу одесситам то, чего у них не было 29 лет»
Оприлюднений повний список загиблих у катастрофі АН-26 біля Чугуєва
Оприлюднений повний список загиблих у катастрофі АН-26 біля Чугуєва
Пілот АН-26, що впав під Харковом, повідомляв про відмову двигуна, - голова Харківської ОДА
Пілот АН-26, що впав під Харковом, повідомляв про відмову двигуна, - голова Харківської ОДА
В Харкові на Центральному ринку сталась масштабна пожежа
В Харкові на Центральному ринку сталась масштабна пожежа
ГоловнаПолітика

МЗС України закликало Вірменію та Азербайджан повернутися до діалогу

У Нагірному Карабасі почались активні бойові дії.

МЗС України закликало Вірменію та Азербайджан повернутися до діалогу
Фото: Макс Требухов

Міністерство закордонних справ України відреагувало на бойові дії у Нагорному Карабасі і закликало Вірменію та Азербайджан повернутися до діалогу. Про це йдеться у повідомленні МЗС у твіттері.

В українському зовнішньополітичному відомстві висловили занепокоєння у зв’язку із загостренням конфлікту між країнами.

"Уважно вивчаємо обставини, що призвели до загострення. Закликаємо сторони повернутися до діалогу заради мирного врегулювання конфлікту. Співчуваємо родичам та близьким загиблих", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 вересня у Нагірному Карабасі почались активні бойові дій. Вірменія та Азербайджан повідомили про взаємні обстріли. З обох сторін заявили про жертви серед цивільного населення та військових. У Вірменії та невизнаній Нагірно-Карабаській республіці оголосили військовий стан та загальну мобілізацію

Суперечка навколо Нагірного Карабаху триває з 1991 року. 

Найгостріша фаза протистояння була припинена у 1994 році після підписання так званого Бішкекського протоколу, результатом якого стало утворення невизнаної Нагірно-Карабаської республіки.

Формально ця територія є частиною Азербайджану, однак більшість її населення вірмени.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також