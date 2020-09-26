На Сумщині намагаються незаконно звільнити кандидата до облради від "Євросолідарності"

Колишнього командира 27-ї реактивної артилерійської бригади Збройних Сил України, військового комісара Сумщини Валерія Ісмаілова, який йде першим номером за списком партії "Європейська Солідарність" до Сумської облради, намагаються звільнити з посади.

Про це повідомляє пресслужба "Європейської солідарності" з посиланням на голову Сумської територіальної організації партії Вадима Акпєрова.

За словами Акпєрова, 20 вересня обласна партійна конференція ухвалила рішення про висування Валерія Ісмаілова на чолі списку до обласної ради. А 21 вересня стало відомо про існування наказу Міністерства оборони України, яким полковник Ісмаілов звільняється з посади.

Як відомо, законодавство України забороняє звільняти з роботи кандидатів на виборах. Наразі Валерій Ісмаілов, який вже зареєстрований у територіальній виборчій комісії, збирається оформити відпустку на час виборчої кампанії.

Фото: eurosolidarity.org

У партії "Європейська Солідарність" переконані, що влада намагається у такий спосіб покарати бойового полковника, учасника АТО, який провів на фронті 425 днів, за підтримку опозиційної політичної сили.

Лідер партії "Європейська Солідарність", перебуваючи в Сумах, особисто представив Валерія Ісмаілова як кандидата до облради.

"Дуже важливо, щоб місцеве самоврядування регіону було представлене людьми з твердою українською патріотичною позицією, які сповідують європейські цінності. Приклад такої людини – Валерій Ісмаілов, який очолить наш список до обласної Ради Сумщини. Я його дуже добре знаю, він на фронті з перших днів. І в найважчий момент, в найважчі операції від Слов’янська до Дебальцева реактивна артилерія Сумщини, наші славні "Урагани" допомагали захищати українську землю. Все це є в його бойовій біографії", – сказав Петро Порошенко.

Фото: eurosolidarity.org

Полковник Валерій Ісмаілов з 2008 до 2018 року обіймав посаду командира військової частини А1476 ( 27-ї реактивної артилерійської бригади) Сухопутних військ Збройних Сил України. Учасник антитерористичної операції та Операції Об’єднаних сил. У 2019 році призначений військовим комісаром Сумського обласного військового комісаріату.