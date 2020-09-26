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Меру Умані відмовили у реєстрації на посаду міського голови, зате внесли двох повних тезок

За словами Цебрія, ці люди змінили прізвища місяць тому. 

Меру Умані відмовили у реєстрації на посаду міського голови, зате внесли двох повних тезок
Олександр Цебрій
Фото: facebook/Олександр Цебрій

Мер Умані Олександр Цебрій повідомив, що йому відмовили у реєстрації на посаду міського голови, зате у списку кандидатів з’явилися дві повних тезки. Про це він розповів на своїй сторінці у фейсбук.

"На засіданні ТВК спільно працюють політичні сили, які контролюються Антоном Яценком та Андрієм Дикуном. Вони об’єдналися, так би мовити, в одну політичну силу, це "слуги народу" і партія "За майбутнє". Декілька днів тому о 12 годині ночі вони ухвалили рішення дати можливість повним клонам, повним тезкам Цебрія Олександра Володимировича, людям, які місяць тому змінили прізвища ім’я та по-батькові, балотуватися  на посаду міського голови", - розповів мер.

Цебрій повідомив, що домагатиметься участі у виборах за допомогою юристів. 

Олександр Цебрій очолює Умань фактично з 2014 року (до 2015-го на посаді в.о. міського голови).

У серпні він виступив проти приїзду хасидів на святкування Рош га-Шана в Умані. Цебрій публічно вимагав обмежити в'їзд паломників і навіть ночував під Офісом президента, вимагаючи зустрічі з Володимиром Зеленським.

Більше про позицію мера Умані та ситуацію в місті читайте в інтерв’ю: "Мер Умані: "Те, що місто живе за рахунок паломників-хасидів - це міф".

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