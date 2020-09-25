Олег Филимонов: «Я предложу одесситам то, чего у них не было 29 лет»

Итак, перед вами большой, обстоятельный разговор с Олегом Филимоновым. Мы встретились в Одессе полторы недели тому, чтобы расставить все точки над «і». Для удобства, представлена текстовая его версия, а также видео – в формате «KishkiNa», которая наконец-то возвращается, поэтому подписывайтесь на одноименный ютьюб-канал, чтоб не пропустить самое интересное.

Вне сомнений: определись СН со своей креатурой в Одессе раньше (тут – большие вопросы к кадровой политике партии. Впрочем, как и по стране в целом), взлетная полоса Олега Николаевича была бы длиннее, а шансы выхода во второй тур вместе с Геннадием Трухановым – вполне осязаемы. И хотя сегодня они – судя по социологии – нереалистичны, Одесса все равно имеет шанс получить хорошего, со всех сторон правильного и крепкого местного политика, нацеленного на перспективу. Который – что немаловажно – заведет в горсовет энное количество людей. Списки СН в Одессе довольно качественные (сравнимо с другими регионами – даже на удивление), что дает щанс на образование тут не проросийского, не бело-голубого большинства (без поддержки которого работа мэра невозможна).

«Даже если не получится с мэрством, я стану депутатом», - спокойно констатирует собеседник. «И буду работать для города, да», - добавляет.

«Ничего, я быстро учусь. Я всегда хорошо учился», - парирует Филимонов. Он не производит впечатление наивного романтика, бесшабашного авантюриста, самоуверенного нарцисса. Скорее взрослого (во всех смыслах), вдумчивого, ответственного человека. Который уже довольно неплохо ориентируется в теме, в которую месяц как погрузился. Разумеется, лишь в теории. А вопросы о финансировании кампании, представительства в комиссиях, наблюдателях, все еще вызывают у него недоумение.

И одних только добрых намерений здесь явно недостаточно. «Я посажу представителей элит за стол переговоров. Мы подпишем меморандум…», - говорит Олег Филимонов , сидя во внутреннем дворе своего небольшого дома вдалеке от центра Одессы. «Меморандум мэр-визионер предложит? Вы что ли?» - спрашиваю скептически. «А почему б и не я?» - удивляется собеседник, очень уж напоминающий Владимира Зеленского год тому. Он рассуждал подобным образом, но на практике оказалось: «Установить общие правила для всех», «закончить войну, просто перестав стрелять», завершить все реформы разом – не так-то просто. Что государственная машина – сложнейший организм, не приемлющий однозначности и черно-белых тонов.

Если второе, хватит ли для этого знаний, компетенций, твердости и воли? Всякий город непрост по-своему, но Одесса – с ее борьбой идеологий, крупным бизнесом, «партизанщиной» пророссийских кланов, войной застройщиков – особенно.

Главный вопрос закономерен. Что это – очередное желание очередного деятеля искусств поймать хайп на рейтинге Президента (хотя последний «на места» не экстраполируется. Да и эпоха несистемных политиков - свидетельствует социология – закончилась, люди хотят видеть во власти профессионалов)?

Новость о выдвижении Олега Филимонова в мэры Одессы широко обсуждалась не только в этом городе.

«Меня в Одессе знают не только как «джентльмена»

Вы признавали, что предложение баллотироваться получили лично от Президента. С чего конкретно все началось? Расскажите подробнее.

Первый разговор был где-то за месяц до моего приезда в Администрацию (в Офис Президента на тематический разговор, - С.К.). Позвонил Сергей Шефир, сказал, что хочет со мной повидаться. Он приехал в Одессу. Видать, какие-то дела у него были здесь. Мы увиделись. Он мягко попытался выяснить, что я думаю по этому поводу (участия в выборах - С.К.). Я сказал, что мне нужно время на обдумывание, что должен все взвесить. И если я не смогу принять решение, мне нужен будет разговор с президентом. Он сказал: “Окей”.

Какие аргументы «за» приводил Шефир?

Надо менять власть. Городскую и в целом по стране. Говорил о приходе новых людей во власть; о том, что определенные люди долго сидят на своих местах, укоренились, обросли связями, всевозможными бизнес-партнерами. Хотелось бы эту ситуацию изменить, сделать прозрачнее и чище.

Вы же знали, что рассматриваются и другие кандидатуры на мэра Одессы. В частности, господин Леонов. Интересовались, почему Шефир приехал именно к вам? Вы, кстати, с ним на “ты” или на “вы”?

С Шефиром - на «ты».

Так почему вы, а не Леонов?

Мне было достаточно понятно, почему. У меня высокий порог узнаваемости. Меня в Одессе знают. И не только как «джентльмена» (Олег Филимонов в 90-х был участником юмористической телепередачи “Джентльмен-шоу” - С.К.), как артиста. Я здесь прожил всю жизнь. Меня знают и как преподавателя университета, ученого в свое время. И как человека, который занимался бизнесом в Одессе. За мной нет негативного шлейфа. В принципе, я - некое олицетворение Одессы.

Фото: скрин видео

В публичной плоскости?

В публичной плоскости.

Вы сказали, что сомневались в правильности принятия решения, потребовались дополнительные аргументы - собственно, встреча с президентом. А в чем именно вы не были уверены? В себе? В обстоятельствах? В политической поддержке? Что вас смущало?

Меня смущало, насколько все это реально, насколько серьезно. Я хотел принять осознанное решение, потому что в данной ситуации выходил из зоны комфорта, которая у меня была в достаточно высокой степени. Мне было сложно - возможно, в силу специфики характера - взять и развернуть свою жизнь на 180 градусов. Поэтому я задал прямой вопрос: “Вы будете меня поддерживать?”.

Президенту?

Президенту. Он сказал: «Да, буду».

А как должна выглядеть эта поддержка? Президент приезжает в Одессу и?

Я имею в виду не эту поддержку.

А что вы имеете в виду?

Если я выиграю или когда я выиграю (на выборах мэра Одессы - С.К.), у меня будет прямой контакт с президентом. Вчера (интервью записывалось на следующий день после приезда главы государства в Одессу, - С.К.) он это подтвердил: я могу набрать телефон, позвонить, сказать: “Владимир Александрович, у меня вот такая-то проблема, помогайте”.

Когда вы вступили в партию «Слуга Народа»?

Накануне выборов.

Съезда, наверное?

Да, накануне съезда.

Фото: allukraine.co.ua Олег Филимонов во время съезда партии

До этого партийным человеком не были?

Нет.

И политикой не интересовались? Кроме того эпизода, когда поддерживали Сашу Боровика (на выборах мэра Одессы в 2015 году - С.К.).

Я не был внутри политики. Я поддерживал политику Зеленского. Голосовал за него. Для этого специально ехал из Карловых Вар в Прагу.

Вы наверняка знаете, что у политических сил на местах есть партийные ячейки, которые в межизбирательный период ведут какую-то работу, а с началом избирательного - выдвигают кандидатуры. Я так понимаю, что одесская партийная ячейка о вашем выдвижении в мэры от «Слуги народа» узнала непосредственно на съезде. То есть местные активисты «СН» в промоции вашей кандидатуры участия не принимали?

Я не могу этого сказать. Думаю, что были консультации.

Чьи?

Партийной ячейки с руководством партии.

Возможно, вам самому следовало вести эти консультации? Вы - кандидат от партии на данной территории. Странно, когда партия узнает об этом по факту. Как и то, что с партией переговоры ведет президент. Точнее, ставит перед фактом.

Он - гарант, руководитель государства. Я думаю, у него есть право предлагать людей, которых он хочет видеть у власти.

Но это не его функция, если мы говорим о местном самоуправлении.

Может быть, не его функция. Но так получилось в моей ситуации.

Хорошо. А местная ячейка будет вас поддерживать?

Конечно.

Фото: facebook/Слуга народу

На основании чего вы так уверены? Контактируете с ними?

Я уверен в этом на основании последнего месяца общения с людьми из партийной ячейки.

Кто у вас возглавляет штаб в Одессе?

Сергей Альперсон.

Кто он?

Он - банкир.

Местный? Одессит?

Да, местный.

«Я не специалист, но достаточно быстро учусь»

Господин Корниенко в интервью LB.ua сказал, что вы «уже месяц готовитесь стать кандидатом». В чем заключается подготовка?

Я попытался проанализировать, как бы, городской ковер. Что из чего состоит. Что где лежит. Как оно все, каким образом строится. Мне вменяют, что я не специалист. Конечно, я не специалист, но достаточно быстро учусь. Я вообще всегда хорошо учился. Поэтому мне предложили консультантов по различным...

Кто предложил?

Штаб.

…Мне предложили консультантов по различным отраслям. Скажем, по ЖКХ, транспорту, образованию, бюджету. Я с этими людьми встречался, вхожу в курс событий. Разворачивал какие-то достаточно длинные бумаги, смотрел в них и пытался разобраться.

Вы сами писали программу?

Нет. Программу мы писали совместно, усилиями достаточно большого количества людей.

Фото: facebook/Слуга народу Олег Филимонов во время презентации Стратегии развития области и команды, которая идет на местные выборы.

Все же, хочу еще раз уточнить. Местные партийцы, депутаты-мажоритарщики, тот же Леонов, принимают участие в вашей кампании?

Мне сложно сказать, насколько он принимает участие. Но Леонова я знаю. Знаю, что он предложил своих кандидатов на городской совет. У него есть квота.

Квота? Какой процент?

По-моему, семь человек он предлагал.

И на какую проходную часть списка вы рассчитываете?

Этого никто не может знать.

Подождите, на сколько рассчитываете вы? 10-15 человек?

Я хотел бы рассчитывать на 64 (численность одесского горсовета, - С.К.).

На 64 не получится. Есть такое понятие как «проходная часть списка» - вы наполняете список 64 кандидатами, но понимаете, что пройдут 10, 15, 20 первых фамилий.

Думаю, что на 20 можно рассчитывать.

Окей. Что вам сегодня говорит социология? Внутренние замеры что показывают?

Внутренние замеры мы будем проводить примерно через неделю (интервью записывалось 13 сентября - С.К.). Думаю, самую правильную социологию мы узнаем 25-го числа (25 октября - дата проведения местных выборов - С.К.).

Но показатели нужны вам, чтобы корректировать свои действия на протяжении кампании.

Мы будем это делать. Конечно, будем корректировать.

Фото: скрин видео

«Я человек неравнодушный. Мне не все равно, что происходит»

Допустим, я - одесситка. Живу в Одессе, участвую, как избиратель, в мэрских выборах. Почему мне нужно проголосовать именно за вас? Из ваших выступлений складывается впечатление, что вы за все хорошее, против всего плохого. Общая рамка. Говорите, что мэр должен быть визионером, тогда как непосредственным управлением будут заниматься его профильные замы. Почему все-таки вы?

Я могу предложить одесситам то, чего у них не было на протяжении последних, скажем так, 29 лет. Я - человек, который был создан этим городом. Все, что у меня на сегодняшний день есть, это продукт Одессы. Я только родился в Николаеве.

Приехали сюда учиться. Здесь состоялись, здесь живете всю жизнь... Извините, но это все не повод.

Абсолютно. Я человек неравнодушный. Мне не все равно, что происходит. Я, в принципе, никогда не мечтал идти в политику. Но существует некий момент, когда критическая масса набирается - как наполняется ведро и со следующей каплей оно переливается через край. В моей ситуации так и произошло. Я не хочу отсюда уезжать. Я хочу здесь жить, здесь мои внуки. Я хочу, чтобы они оставались в Одессе.

Откуда у вас уверенность, что вы сможете?

Понимаете, без уверенности нельзя туда идти. Если не уверен, зачем туда идешь?

У меня возникает такой же вопрос. Политика - сфера профессиональной деятельности. Особенно, что касается низовой политики, местной власти. У вас нет в этом деле опыта, вы сами это сказали. Вы никогда этим не занимались. И тут, бабах, претендуете на пост мэра Одессы. Ваш главный конкурент - один из самых жестких и специфических руководителей крупных городов в Украине. Что вы ему противопоставите? Просто желание что-то поменять? Благие намерения? Многим кажется, что этого недостаточно.

Я ему противопоставлю другие подходы к видению Одессы. Другую стратегию развития этого города. Я понимаю, что он очень силен. Как к человеку, я к нему нормально отношусь. Но считаю, что та политика, та работа мэрии за последние годы планомерно уничтожала Одессу, одесситов, дух.

Фото: palmyra.od.ua

Вы реально считаете, что у Труханова была задача уничтожить Одессу?

Нет, это не было его задачей. Он просто ничего не делал, чтобы этого не происходило. Понимаете, если дома падают или горят, то, наверное, задача мэра этого не допускать. Если затапливает Пересыпь в каждый более-менее приличный дождь и Балковскую, значит, наверное, нужно было что-то менять. Он же не первый год находится на своем посту, а город все равно затапливает, дома все равно горят. Падают. К берегу моря невозможно подойти.

Исходя из вашей логики, это не его задача, а профильных замов.

Пожалуйста, давайте так. Я же говорю, не мэр, а мэрия. Говорю в общем. Меня не устраивает не работа Труханова. Меня не устраивает работа мэрии, в целом этого организма, который собирается для того, чтобы служить людям, а не себе.

Слушаю вас и слышу Владимира Зеленского год назад.

Серьезно?

Да. Он тоже свято верил: достаточно «посадить за один стол Ахметова, Коломойского, Пинчука, других олигархов, все договорятся и будут работать по правилам».

Вижу многих его соратников, которые год спустя честно признаются: попав вовнутрь, выяснили, что все не так, как представлялось снаружи. Невозможно взять и закончить войну за один месяц. Невозможно провести реформу за полгода. Не в обиду, но если вы действительно хотите менять свой родной город, возможно, вам стоит сперва пойти в местные депутаты, набраться опыта, понять, как это работает, и уже потом претендовать на что-то большее?

У нас с вами спор не получится. Я делаю то, что я делаю на сегодняшний день. Если мне не удастся стать мэром, стану депутатом.

Просто пытаюсь понять вашу логику.

Смотрите, вам 68 лет. Да, в американской политике это – самый «сок», но Украина – страна эйджизма. Факт общеизвестный и нагрузки…

Выдержу. По крайней мере, ближайшие пять лет. У меня опыт достаточно тяжелой работы. Гастроли, перелеты, недосыпы в гостиницах, еда на ходу, перемещение на автобусиках между населенными пунктами - это только с виду очень легко и весело. Выходишь на сцену, потом ха-ха-ха, шутишь, все смеются или плачут. Но что за этим стоит?

Фото: Думская

У меня достаточно жесткий режим съемок был. Снимался по 12 часов. И все это выдерживал до сих пор. Конечно, я уже не тот мальчик, который мог вспрыгнуть или взбрыкнуть. Но, на самом деле, я в еще достаточно нормальной форме. По крайней мере, все, кто меня видят, говорят: “Алик, тебе, пожалуй, 68 не дашь”.

Вас называют “Алик”?

Алик, да.

А почему?

Не знаю. Всегда был Олегом, а в 16 лет, когда я сюда приехал и пришел в университет уже на занятия, первый, кто меня встретил, сказал: “О, Алик, иди сюда!” Я на это отреагировал нормально, и потом все: “Алик, Алик, Алик, Алик”. Я стал Аликом. Хотя Лорочка (супруга - С.К.) меня называет Олег. И еще несколько человек.

«Я поддерживаю идеи Зеленского, солидарен с ним во многих вопросах, а там как сработает»

От команды зависит очень многое. Даже больше, чем от вас. Осталось понять, зачем тому же Леонову вам помогать? Какой в этом толк?

Как это? Он - одессит. Депутат от Одессы. А кому он должен помогать? Труханову? Не совсем понимаю логику, почему он не должен мне помогать.

Ваша команда - кто?

Моя команда - Вадим Мороховский, банкир.

Фото: 048.ua Вадим Мороховский и Олег Филимонов

Близкий друг Ставницера Андрея, да.

Я знаю, что они дружат, общаются. Я Вадика знаю очень много лет, еще со времен его работы в «Норд банке», когда только появлялись первые частные банки. Блестящий экономист. Шахматист. Человек, который хорошо знает одесскую подоснову, знает бизнес, знает практически всех людей. Я не всех знаю, а он - практически всех. Со многими работает, кого-то кредитует, кому-то помогает. Плюс, он крупный меценат.

Есть еще Алексей Асауленко. Это журналист-расследователь, специалист в области ЖКХ, который очень хорошо знает Одессу. Ее болевые точки. Он облазил все подвалы, крыши, постоянно делает репортажи. Если что-то где-то происходит, ему звонят, он туда выдвигается и все это снимает. Кстати, он меня консультировал по ЖКХ. Принципиальный и честный человек.

Десятка в горсовет у СН, кстати, очень позитивная. Очень. Вопрос: эти люди идут туда под ваши гарантии, ваше имя? Или под гарантии и имя «Слуги народа» и президента Зеленского?

Думаю, и под мое тоже.

Насколько сильным вы находите не/влияние бренда «Слуги народа» и лично президента Зеленского на ваше возможное избрание?

Он - президент. Избран большинством украинского народа. Я думаю, это только в плюс мне.

Можно ли сказать, что ваша принадлежность к «Слуге народа» и то, что вас поддерживает президент, будет главным аргументом голосовать за вас на одесских выборах?

Не думаю, что это главный аргумент. Но один из достаточно серьезных. Главный аргумент - моя репутация, мой бэкграунд и наша совместная программа.

Знаете, тренд на антисистемных политиков - на котором «выстрелил» Трамп, многие европейские руководители, в том числе и президент Зеленский - идет на спад. В обществе накопилась усталость от внесистемных людей, это признают и руководители партии «Слуга народа». На местных выборах, судя по опросам, люди отдают предпочтение профессионалам; специалистам своего дела, разбирающимся в локальных деталях.

Без обид, но мне кажется, вы этого не осознаете. Равно как ваш коллега из Тернополя, как Сергей Притула в Киеве. Вы рассчитываете выиграть за счет того, что уже не работает.

Не столько вопрос, сколько общая ремарка.

Если вопрос не ко мне, наверное, на него не стоит отвечать. Я считаю, что город – это такой конгломерат, такое образование, в котором важно, чтобы ты был свой, чтобы люди тебя знали, уважали, оценивали по твоим делам. Тогда они и проголосуют за тебя. Понятно, что я буду идти в русле общего партийного тренда. Я поддерживаю идеи Зеленского, солидарен с ним во многих вопросах.

Фото: 048.ua Олег Филимонов официально представил свою команду и предвыборную программу в информационно-креативном пространстве «Зе!Хаб» 24 сентября 2020.

«Если честно, не представляю порядок цифр (трат на кампанию, - ред.)»

Как вы будете проводить избирательную кампанию?

Как все - ногами.

Уже начали проводить встречи?

Еще нет. Пока даю интервью. Работаю над программой.

А чего вы ждете? Кампания идет уже неделю и продлится всего 60 дней.

Жду, когда меня зарегистрируют. Как только меня зарегистрируют, я тут же сразу ноги в руки - и побежал.

… Я в курсе события, что завтра произойдет приезд президента. И я должен выступить. Готовлюсь и иду выступаю.

Как кто?

Как претендент на место мэра.

Вы не считаете, что это использование админресурса президентом?

Нет.

Подобен Петру Порошенко год тому, когда он ездил по стране, перерезал к выборам ленточки, чуть ли не туалеты в школах открывал. Гастролирует, представляя своих кандидатов.

Я бы слово “гастролирует” не употреблял.

Оно не должно быть для него обидным.

Оно не обидное. Вообще ни для кого. Но он все-таки президент, он ездит с визитом.

Фото: скрин видео

Хорошо. Приезжает с визитом в регион. Рабочий визит предполагает ряд встреч по рабочим вопросам. Вы не чиновник, не сотрудник его администрации. Мало того, что он с вами встречается, дает вам слово, своим присутствием он легитимизирует вас как кандидата. Это, мягко говоря, нечестная конкуренция по отношению к остальным.

Думаю, он, как президент, имеет право это делать.

Вы серьезно так думаете?

Да.

Админресурс в чистом виде. Если бы на его месте был кто-то другой, вы бы это высмеивали.

Почему?

Во всяком случае, сам Владимир Александрович год назад поступал именно так. Во сколько вам обойдется ваша кампания?

Я не знаю.

Ну как это? Даже порядок цифр не представляете?

Если честно, не представляю порядок цифр. Я понимаю, что вы смеетесь. Но, на самом деле, это именно так. Я, в принципе, - человек достаточно откровенный. И если бы я знал цифры, назвал бы - они прозрачные. Вы откроете гроссбух в конце выборов и посмотрите, сколько на эту кампанию потрачено. Я знаю, что меня финансирует областной штаб. Достаточно большое количество знакомых людей, друзей, которые меня поддерживают. По всей видимости, они делают какие-то donation. Я еще об этом ничего не знаю. То есть я знаю, что какие-то деньги поступают. Лично я, что могу, тоже вкладываю в эту избирательную кампанию.

Что вы вкладываете, кроме своих активностей и усилий?

Какие-то деньги вкладываю.

На что?

Деньги идут на избирательную кампанию.

Конкретнее? На рекламу, на сотрудников?

По всей видимости, они пойдут на рекламу.

Фото: скрин видео

То есть вы вносите какую-то сумму, не зная ее финального предназначения?

Да, в общем, на кампанию.

А вы, когда давали согласие на участие в этой кампании, финансовые вопросы не проговаривали?

Нет.

Но вы же взрослый человек. Вы же понимаете, что выборы не делаются за те деньги, которые потом физически светятся в белую.

Я серьезно об этом ничего не знаю. Поэтому не могу комментировать. Если бы знал, честно сказал бы, что деньги поступают оттуда и оттуда.

Боюсь даже спрашивать, контролируете ли вы вопрос обеспечения присутствия на участках в день голосования ваших наблюдателей, членов комиссии. Понимаю, что скажете «нет».

Нет. Я знаю, что эти люди есть, что они существуют.

Если вы не будете это контролировать, то результат, который вы получите на выходе, независимо от того, каким он будет, сложно будет подтвердить. Вы - заложник работы тех людей, которых взяли из партии или еще откуда-то, при этом совершенно не контролируете процессы.

Избирательная кампания только начинается. У меня еще все впереди.

60 дней! И первая неделя уже прошла!

Я еще буду контролировать.

Фото: скрин видео

«Сейчас идут “свои”, почему б не поддержать?»

Вы принимали участие в обсуждении той рекламы, которая висит по городу?

Да, несомненно.

Там активно обыгрывается фраза “Одесса-мама”. Но ее происхождение уходит корнями в бандитскую, криминальную история города: “Одесса - мама”, “Ростов - папа”. Современные одесситы считают, что это не лучшая ассоциация для города. На ваш взгляд, на этом стоит делать акцент, или у Одессы есть все-таки более привлекательные стороны?

Несомненно, у Одессы есть привлекательные стороны. Я бы не ассоциировал Одессу с песней «Прости, прощай, Одесса-мама», которая, действительно, блатной шансон. Одесса - мама для людей, которые здесь родились. Одесситы воспринимают этот город именно как маму, Одесса - мама. Здесь нет негативной коннотации, я предполагаю.

Когда вы поддерживали господина Боровика, какой политический опыт вы вынесли из той кампании?

Не знаю, на самом деле. Я поддерживал его, потому что мне не нравилось то, что происходило в тот момент. Я хотел, чтобы выиграл другой человек, чтобы обновилась кровь. Чтобы пришли другие люди.

Абсолютно посторонние для Одессы. Таких в политике называют «парашютистами».

Да. По всей видимости, поэтому у Саакашвили и не совсем получилось здесь. Он для Одессы не “свой”. И Боровик был не “своим”. Но сейчас идут “свои”, почему б не поддержать?

Сейчас глава ОГА у вас тоже не “свой”.

Кто?

Вы не знаете, как зовут главу вашей облгосадминистрации?

Андрея?

Максима.

А, Максима, конечно, знаю.

Фото: president.gov.ua Президент Владимир Зеленский представил нового главу одесской ОГА Максима Куцого

Он тоже не одессит.

Не знаю. Про область ничего не могу сказать. Редко там бываю. С Андреем я познакомился...

С Андреем? Вы сейчас кого имеете в виду? С Максимом, может быть?

Максимом, конечно. Прошу прощения. Заговорился.

Я пытаюсь вас вывести на какие-то практические вопросы, но, мне кажется, что вы даже не всегда понимаете, что я имею в виду.

Вы мне поясняйте, Соня.

Я поясняю, что вопрос финансирования, вопрос команды, ваших приоритетов - это все важно. Вы говорите правильные вещи, но они слишком общие. Вам можно симпатизировать или не симпатизировать. Труханову можно симпатизировать или не симпатизировать, но у него есть практический опыт, навык с людьми, что предъявить.

Общаться с людьми, как раз, они умеют плохо. Хорошо общаться с людьми умею я. А то, что они могут предложить, они предлагали на протяжении последних восьми лет. Примерно так. Это распил бюджета, очень сильный. Могу с примерами, если вам интересно. Это некорректно выигранные тендеры. Хаотичная застройка. Транспортный коллапс в городе. Отсутствие городского заработка. Город Одесса не зарабатывает деньги! Как такое может быть?

Почему Одесса не зарабатывает деньги?

Потому что не зарабатывает. Одесса получает деньги от подоходного налога граждан, это основной заработок города. В Одессе раздается коммунальная собственность своим, близким бесплатно или за смешные деньги. Поборы.

Маленький пример, малюсенький - летние площадки. Их выставили рестораны, хотят работать летом. Но они сдают в карман чиновникам по “трешечке” долларов, вместо того, чтобы заплатить нормальную арендную плату. Арендной платы практически нет. Вместо того, чтобы заплатить городу, допустим, 40 000 гривен, они, к примеру, платят 3000 долларов в карман чиновнику. Это колоссальные деньги. Одесские парковки приносят в бюджет Одессы 32 миллиона гривен. А это – реальная сумма за день или за два. Одесская коммунальная собственность не работает. Ее нет. Город перестал зарабатывать деньги. Он зарабатывает только на том, что продали кусок земли, поставили здание. Продали следующий. Это тупиковый путь развития города.

Фото: скрин видео

Скажите, насколько изменился городской бюджет с внедрением децентрализации?

Очень сильно изменился. Очень сильно.

Давайте с цифрами.

С цифрами. Городской бюджет сегодня - это 10 миллиардов.

А до централизации?

До централизации не могу точно назвать цифру. Но это было точно где-то 2-2,5 миллиарда.

А вы говорите, что город перестал зарабатывать. Децентрализация же наполнила городской бюджет, правда? Налоги стали частично оставаться на местах.

Подождите. Это не заработок.

Город сам начал распределять средства.

Соня, это не заработок. Это то, что дано в результате подписания закона о децентрализации. Если бы его не подписали, бюджет так бы и оставался на уровне 2,5 миллиарда. А так подписали закон - и поступления в городской бюджет возросли на 60 -70% за счет поступления определенных налогов, акцизные полностью поступают в городской бюджет на сегодняшний день. Это примерно восемь миллиардов гривен, и два миллиарда субвенции мы получаем из центрального бюджета. Но город может зарабатывать! За счет туристического налога, который, опять-таки, никто не платит. Если посчитать, сколько людей приезжают в Одессу, и умножить на 23 гривны в сутки (туристический сбор, - С.К.), это были бы колоссальные деньги. Если умножить эту цифру сегодня, то получается, что в прошлом году Одессу посетило 400 тысяч человек, а реально было минимум 3 миллиона. Куда этот налог девается? Почему он не поступает в бюджет? Можно взять также средства от аренды земли, от продажи собственности. И этот ряд можно продолжать. Я считаю, что децентрализация - очень полезная, правильная штука. У города есть возможность получать деньги и их по своему усмотрению тратить. Только не пилить, а именно тратить на проекты, на инфраструктурные проекты, на то, что в Одессе не хватает. Потому что доехать с поселка Котовского на поселок Таирова очень трудно.

Фото: most-odessa.info

«Не знаю, насколько Галантерник влияет на городскую жизнь»

Еще момент. Одесса - очень идеологический город. На парламентских выборах «зеленые» смогли получить здесь большинство, в том числе, благодаря тому, что их поддержали силы с противоположной политической идеологией, сторонники ОПЗЖ, скажем прямо, «вата-лайт».

Плохое слово.

Плохое, но их песни не выкинешь. Так вот, за год партия не сделала ничего для того, чтобы этих людей как-то зафиксировать. Н-и-ч-е-г-о. Сегодня они возвращаются в ОПЗЖ или поддерживают еще более радикальные проекты. А это - ваши потенциальные избиратели.

Я буду с этими людьми, разговаривать. Одесская идеология - это договариваться. Убеждать людей. Убеждать в том что, что ты хочешь сделать, как ты понимаешь эту жизнь. Я думаю, что у меня получится убедить какую-то часть людей. Но в Одессе много разумных людей. Я не говорю, что те глупые. Но разумных все-таки больше.

Просто разговаривать, просто встречи?

Ну почему просто встречи? Не просто. Встречи с определенной программой, встречи с определенным подходом. Я готов отвечать на любые вопросы, мне скрывать нечего.

Договариваться необходимо еще и с элитами. В Одессе есть ряд достаточно богатых и известных людей, которые определяют политику партии, говоря прямо. Вы хотя бы с ними знакомы?

С некоторыми я, конечно, знаком. Я же всю жизнь в этом городе. Понятное дело, что знаком. С крупным бизнесом, со средним и малым. Это наша главная опора и поддержка, я считаю. Вы понимаете, если собрать самых крупных бизнесменов, посадить за стол и объяснить правила игры…

Фото: скрин видео

О! Снова слышу в вас Зеленского годичной давности. Повторюсь: он собирался посадить за один стол Коломойского с Ахметовым, Новинского. Где это все? Я понимаю, что вы его наслушались. Но это же нереально на практике!

Может быть, наслушался. Я не знаю Коломойского с Новинским, но я точно знаю, что одесская элита - это тоже одесситы.

Многие из них здесь даже не живут.

Те, кто здесь не живет, для меня, в общем-то, малоинтересен.

Серьезно?

Да - да.

То есть, Галантерник вам малоинтересен?

Я знаю его лично. Но, в принципе, да, малоинтересен.

Какова его, по-вашему, степень влияния на городскую ситуацию?

Я не знаю, насколько он влияет на городскую ситуацию. Он строит много. Много кое-чего наделал, но прячется же. Не приезжает в Одессу. Если тебе нечего скрывать, нечего терять, приедь в Одессу, сядь, с людьми поговори.

Насколько я знаю, он все же периодически приезжает.

Ничего об этом не знаю.

У вас тут стройка на стройке незаконные. Похуже Киева даже. Вы реально считаете, что уговорами можно заставить снизить этажность в Аркадии?

Это не уговоры. Необходимо принять некий манифест, правила. Документ. Как угодно можно это назвать. Главное, чтобы с этим документом все согласились. И, если, согласятся, то с этого момента правила будут едины: положено 9 этажей, построил 10 - десятый снесли. Нельзя строить в этом конкретном месте, как бы все там гопки не прыгали, строить никто не будет. Если правила одинаковы для всех, я думаю, разумный бизнесмен всегда пойдет на то, чтобы заработать деньги и сделать по правилам. Ему выгоднее по правилам сделать. Его не будут хичить, не будут преследовать, на него не будут открывать уголовные дела, не будет кошмарить прокуратура, СБУ не придет со словами “дай денег”. Нормальный бизнесмен - я имею в виду нормальный, а не бандюки - точно на такое пойдет. Потому что они разумные люди. Заработали много денег - очевидно, у них есть мозги.

Вы предполагаете, что этот манифест должен предложить мэр? Вы?

Почему бы не я?

Фото: скрин видео

Возможно, и вы. Но человек, который его предложит, должен быть гарантом соблюдения правил. Должен быть авторитетом. Если мэр - визионер, политик, он не занимается хозяйством, не держит в узде силовиков, кто с ним считаться будет? Почему они должны к вам прийти и сказать: “Окей, мы согласны!” Чего вдруг?

Ну как чего вдруг? Очевидно же.

Потому что они добрые и хорошие?

Нет. Они не добрые и хорошие. Они понимают, что без подписи мэра эти землеотводы не будут сделаны. Без подписи мэра этот вопрос невозможно решить.

Думаю, все-таки без горсовета, а не без мэра.

Конечно, без горсовета. Но мэр определенным образом управляет этим горсоветом.

Большинство горсовета управляет мэром.

Хорошо. Пусть будет так.

Как вы видите свое большинство? В эфире на «Плюсах» я вас спрашивала о том, что велик риск бело-голубого, возможно, даже очень сильно радикально бело-голубого, большинства, которое просто не даст мэру работать. И такая тенденция наблюдается на юго-востоке в целом, не только в Одессе.

Я понимаю ваш вопрос. Он абсолютно правильный и очень жесткий.

Это жизнь. Я не виновата, что партия «Слуга народа» ничего не сделала, чтобы закрепить за собой бело-голубых избирателей.

Ситуация, на мой взгляд, выглядит следующим образом: все люди, которые попадут в горсовет, независимо от партийной принадлежности, в основном, одесситы. Свою позицию я бы сформулировал так: буду договариваться с людьми, не с партиями, не с лидерами, не с партиями в Киеве, а с людьми, которые сидят напротив меня. И если они любят Одессу, если хотят что-то сделать для нее, а не положить в карман, они меня выслушают. А если уж совсем такая история…, тогда да, у меня не получится.

Будете ли вы участвовать в жизни партии, в развитии идеологической ее составляющей, чтобы не возникало электоральных перекосов, о которых я упоминала ранее. Чтобы избиратели не уходили в другие проекты из-за того, что «Слуга народа» не удовлетворяет их идеологический запрос?

Мне близки идеи. Серьезно. Поэтому, думаю, что я буду принимать участие.

И как вы себе это видите? Расскажите подробнее.

Есть множество способов принимать участие в жизни партии. Необходимо согласиться с тем, что партия предлагает людям, и доносить эту идею. Вот и все.

Конкретного ответа я не получила.

Я понимаю, что вы имеете в виду. Но это глобальная история, надо сесть, подумать, разобраться и начинать делать. У меня есть какой-то кусочек времени для того, чтобы это сделать. Я, как бы, newcomer, человек, который пришел в политику сегодня.

А как вы думаете, местный уровень - это политика или больше хозяйственная деятельность?

Это сочетание одного и другого. И политика, и хозяйственная деятельность. Больше, все-таки, хозяйственная.

Напоследок – блиц. Первое: памятнику Екатерине в центре Одессы быть или не быть?

Быть.

Фото: zabytki.in.ua Памятник Екатерине II в Одессе

Ангерт жив?

Я не знаю.

Одесса - с одной «с» или с двумя?

Для меня с двумя.

Соответственно, русский, а не украинский?

Нет, почему? Просто Одесса всегда писалась с двумя «с». Я бы ее транслитерировал в любом языке, как положено в мире лингвистов, с двумя «с».

Какой сегодня бюджет развития города?

Я знаю. Бюджет развития города за прошедшие 5 лет был 13 миллиардов гривен.

Сколько Киван построил высоток в Одессе?

Я не в курсе. Знаю, что много. Больше 30-ти.

Если бы сегодня был суд по Стерненко, вы бы внесли за него залог?

Нет.

«Российская весна» в Одессе сегодня возможна?

Думаю, что нет.