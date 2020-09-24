Зеленський не поїде у Білорусь на Форум регіонів у жовтні і просить перенести його на наступний рік

Україна попросила перенести на рік українсько-білоруський III Форуму регіонів, який мав відбутися 8-9 жовтня у місті Гродно за участю президента Володимира Зеленського.

Про це в інтерв'ю газеті "Україна Бізнес Ревю" повідомив посол Білорусі в Україні Ігор Сокол.

"У липні ми скерували запрошення від імені білоруського уряду всім керівникам українських регіонів. Станом на серпень було отримано підтвердження участі від половини областей України. Опрацьовували офіційний візит Володимира Зеленського до Білорусі... Однак, буквально днями українська сторона звернулася до нас із ініціативою перенести Форум на 2021 рік", - розповів посол.

Дипломат назвав таке перенесення "перекресленням спільної підготовчої роботи".

"Постраждають передусім економіки наших країн, міжрегіональні зв'язки і між простими людьми. Руйнувати легко, створювати набагато важче. Раз керівництво України "поставило відносини на паузу", значить, продовжимо спілкуватися з областями, містами, сільськими радами, бізнесом. Ми до цього готові", - зазначив Сокол.

Нагадаємо, перший Форум регіонів України та Білорусі відбувся у жовтні 2018 року в білоруському Гомелі, другий - у жовтні 2019 року в українському Житомирі.

Минулого року Олександр Лукашенко також запрошував шостого президента України Володимира Зеленського на відкриття II Європейських ігор, які проходили цього року в Білорусі, однак Зеленський відмовився від цього запрошення.

16 червня 2020 року посол Білорусі під час зустрічі із заступником керівника Офісу президента України Ігорем Жовквою передав Зеленському запрошення Лукашенка відвідати Білорусь з офіційним візитом у 2020 році й узяти участь у III Форумі регіонів.

9 серпня у Білорусі відбувся перший тур президентських виборів. Балотувалися чинний президент Лукашенко (уже вшосте), співголова об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв, колишній депутат нижньої палати парламенту Анна Канопацька, дружина затриманого блогера Сергія Тихановського Світлана Тихановська і голова партії "Білоруська соціал-демократична грамада" Сергій Черечень. За офіційними даними, чинний президент Лукашенко набрав більше 80% голосів, а його основна суперниця Тихановська - більше 9%.

Після закриття виборчих дільниць на проспекті Незалежності у Мінську, а також в інших містах країни, почали збиратися протестувальники. Протести охопили не тільки столицю, а й інші міста і тривають досі. За даними ООН, під час акцій протесту четверо людей загинули. МВС Білорусі раніше повідомило про загибель трьох демонстрантів. Правозахисники заявляли про щонайменше п’ять жертв. Лукашенко вважає фото постраждалих протестувальників "постановочними кадрами" і залякує білорусів "введенням військ НАТО".

Верховна Рада ухвалила постанову із заявою про невизнання виборів президента Білорусі як чесні та ті, що відображають справжнє волевиявлення громадян.

Наприкінці серпня в МЗС заявили, що Україна не розриватиме дипломатичних відносин із Білоруссю, але ставить на паузу будь-які офіційні та дипломатичні контакти до врегулювання ситуації всередині країни. 6 вересня голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що відносини з Білоруссю "вже не будуть такими, як раніше".

23 вересня 2020 року у Мінську в Палаці Незалежності відбулася інавгурація Лукашенка. ЦВК Білорусі оголосила про його перемогу на президентських виборах, однак опозиція стверджує, що вибори з великим відривом виграла Тихановська. Про церемонію інавгурації Лукашенка раніше офіційно не повідомлялося. Його промову не транслювали офіційні ЗМІ, як це передбачено законодавством. Координаційна рада опозиції Білорусії закликає громадян провести безстрокову акцію непокори.

Україна, як і країни ЄС та США, не визнала результати виборів у Білорусі чесними та такими, що відображають реальне волевиявлення громадян.