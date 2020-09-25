РНБО візьме на облік та перевірятиме українських користувачів "ВКонтакте"

Якщо користувачі "ВКонтакте" поширюватимуть російський контент, вони матимуть клопіт з Нацполіцією та силовиками.

Секретар Ради Національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що РНБО візьме та облік та перевірятиме на поширення російського контенту українських користувачів "ВКонтакте".

Про це Данілов повідомив на пресконференції.

"Я б хотів звернути увагу на користувачів забороненого ресурсу. Це так само має бути їхня відповідальність, навіщо вони це роблять і для чого вони це роблять. Всі ці користувачі будуть на обліку. Якщо вони далі будуть розповсюджувати російський контент на теренах України, то вони матимуть певний клопіт з нашою Нацполіцією, з нашими силовими структурами", - сказав секретар РНБО.

За його словами, питання блокування "ВКонтакте", який змінив проксі-сервер, буде вирішене найближчим часом за допомогою міжнародних партнерів.

"В Україні є інституції, які за це безпосередньо відповідають. Зараз це питання в роботі, і ми вважаємо, що найближчим часом за допомогою наших міжнародних партнерів ми це питання вирішимо", - додав Данілов.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що додаток "ВКонтакте" збирає дані українських користувачів для спецслужб РФ. У РНБО заявили, що це може загрожувати нацбезпеці України.

Раніше повідомлялося, що у 2017 році Петро Порошенко підписав указ, що вводить у дію рішення Ради національної безпеки й оборони від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Дія указу заблокувала доступ до соцмереж "ВКонтакте" і "Одноклассники" в рамках обмежень, накладених на Mail.Ru Group.