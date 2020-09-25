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Кучеренко: Київ потребує повної реновації застарілого житла

Політик знову згадав про «хрущовки».

Кучеренко: Київ потребує повної реновації застарілого житла
Фото: ba.org.ua

Кандидат в мери Києва від «Батьківщини» Олексій Кучеренко вважає вважає, що в столиці має функціонувати комплексна програма перебудови старих мікрорайонів, а замість «хрущовки» кияни мають отримувати облаштовані квартири в 200-500 метрах від колишнього будинку. Про це він заявив, відповідаючи на питання жителя Солом’янського району щодо можливої забудови гаражного кооперативу під час відкритої зустрічі, передає пресслужба.

Політик зазначив, що в 2005 році за дорученням Юлії Тимошенко літав в пострадянські столиці для вивчення проєкту реконструкції «хрущовок».

«Брався старий мікрорайон, будувався стартовий будинок за кошті інвестора, потім людей переселяли в облаштовані квартири в 1,5-2 рази більші за попередні. Жодної секунди помешкання людей «не висіли в повітрі». Деяким столицям вдавалося за 3 роки замінити 6,5 млн. квадратних метрів старого житла на 13 мільйонів квадратних метрів нового», – розповів він.

Кучеренко запевнив, що за умови перемоги на виборах разом з командою реалізує подібний проєкт в Києві. Політик вважає такий підхід справедливим.

«Є житло, яке потребує повної реновації. Зрозуміло, що влада у нас ототожнюється із забудовниками. Проте є забудовники, які не лізуть у старий житловий фонд. А є забудовники, які роздали хабарі, взяли «пляму» під забудову зі старого житлового фонду, побудували хмарочос, заробили 10 мільйонів доларів, і нікому від цього краще не стало. Вони гроші вивели, своїх дітей навчатися в Англію відправили, в інфраструктуру нічого не вклали. Старі будинки та мережі ще більше зносилися. Має бути довіра до влади, що вона дійсно захищає майнові права громадян», – додав він.

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