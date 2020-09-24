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Протестувальників у Білорусі підтримують понад 45% українців

На заході і в центрі України більше тих, хто підтримує протестувальників, а на півдні і сході – тих, хто підтримує Лукашенка.

Протестувальників у Білорусі підтримують понад 45% українців
Фото: tut.by

45,3% українців підтримують учасників акцій протесту в Білорусі.

Такі дані соціологічного опитування оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

"За результатами опитування, 45,3% серед усіх українців підтримують протестувальників. О. Лукашенка підтримують 31,3% респондентів. Якщо на Заході і в Центрі більше тих, хто підтримує протестувальників, то на Півдні і Сході – тих, хто підтримує О. Лукашенка", - йдеться в повідомленні.

Також КМІС дослідив підтримку протестів у Білорусі виборцями різних політичних сил. Так, 48,7% серед виборців партії "Слуга народу" на виборах до Верховної Ради підтримують протестувальників, 29,9% - Лукашенка. Серед виборців "Європейської солідарності" 80,1% підтримують протестувальників, 4,3% - Лукашенка. Серед виборців "Опозиційної платформи - За життя" - 12,9% підтримують протестувальників, 66,8% - Лукашенка. Серед виборців "Батьківщини" - 52,1% підтримують протестувальників, 35,7% - Лукашенка. Серед виборців "Радикальної партії Ляшка" 51,4% підтримують протестувальників, 34,9% - Лукашенка. Серед виборців "Партії Шарія" 15,9% підтримують протестувальників, 71,2% - Лукашенка.

Опитування проводили методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, (computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів з 12 до 16 вересня 2020 року. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю.Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.

Нагадаємо, у листопаді 2019-го Лукашенко очолив рейтинг симпатій українців серед іноземних лідерів. Антирейтинг традиційно очолив президент РФ Путін.

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