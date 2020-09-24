Зеленський у Словаччині заявив про другу хвилю COVID-19 в Україні

Президент Володимир Зеленський назвав рішення про закриття кордонів України для іноземців правильним. Під час офіційного візиту у Словаччину глава держави заявив, що в Україні почалася друга хвиля COVID-19.

"Зараз в усьому світі, тут Україна не є винятком, загострення пандемії і зростає кількість захворілих. Тому у нас сьогодні заборонний в’їзд закордонним громадянам. Думаю, що це правильне рішення", - сказав Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою.

Український президент нагадав, що таке ж рішення про закриття кордонів було ухвалене, коли починалася перша хвиля коронавірусу.

"Ми змогли її (першу хвилю ковіду, - ред.) зупинити. Тоді на 40 мільйонів українців у нас було захворілих до 300 людей. Від 100 до 300. Сьогодні ми маємо 3 тисячі захворілих на день. На жаль, це і є друга хвиля коронавірусу в Україні", - пояснив глава української держави.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна не може ризикувати як українцями, так і громадянами з інших країн, які прибувають в Україну. Він запевнив, що після стабілізації ситуації з коронавірусом "державні кордони будуть відкриті обов’язково".

Нагадаємо, Кабмін заборонив в’їзд іноземців до України з 28 серпня до 28 вересня.

З 00:00 16 березня Україна вже закривала кордон для іноземців та осіб без громадянства (за винятком декотрих категорій громадян). Заборону на в'їзд для іноземців скасували 12 червня.

Станом на ранок 24 вересня в Україні зафіксовано 188 106 випадків коронавірусу. Нині хворіє 100 891 людина, одужали 83 458 осіб, 3 757 - померли.