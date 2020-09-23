Банкова прокоментувала публікацію про фінансування Ахметовим ОП і "Слуги народу"

На Банковій закликали українських політиків "не привносити російські пропагандистські вкидання в офіційний документообіг у країні".

В Офісі президента України відреагували на інформацію про те, що олігарх Рінат Ахметов щомісяця нібито виділяє більш ніж 2 млн доларів на фінансування ОП і партії "Слуга народу".

Відповідь на запитання "щодо «фактів» із публікацій, які мають очевидну фейкову основу" оприлюднена на сайті президента.

"Щодня отримуємо запити стосовно надання інформації або офіційного коментаря з питань, які засновані на очевидних фейкових повідомленнях. Іноді в таких запитах, зокрема й від народних депутатів України, прямо цитуються вкиди російських пропагандистів. Бачимо також і численні публікації у вітчизняних ЗМІ, у яких будь-яку фантазію можуть «підтвердити» виключно одним: посиланням на джерела, що не називаються", - йдеться у повідомленні пресслужби президента.

В Офісі президента зазначили, що фейки поширюються набагато швидше за правду і що агітація "завжди дуже емоційна і досягає більшої аудиторії, ніж чесний аналіз".

"Навіть працюючи безпосередньо з російськими спецслужбами, деякі українські діячі де-факто повторюють пропагандистську лінію Росії в Україні, поширюючи відповідні фейкові повідомлення… Все частіше бачимо навіть у провідних ЗМІ України авторські матеріали, які за своїм характером більше нагадують повністю вигадані „історії“ з автоматичним приклеюванням відповідних образливих ярликів", - сказано в повідомленні.

На Банковій закликали українських політиків "не привносити російські пропагандистські вкидання в офіційний документообіг у країні" і порадили журналістам не забувати, що "анонімні джерела або крупні бізнесмени використовують вас для просування своїх вузьких і нерідко корупційних інтересів".

Раніше сьогодні Українська правда повідомила, що олігарх Рінат Ахметов виділяє гроші на команду президента Володимира Зеленського і "Слуги народу" - понад 2 мільйони доларів щомісяця.

У пресслужбі олігарха згодом назвали це "абсолютною брехнею", що завдає шкоди діловій репутації Ріната Ахметова. Там нагадали, що бізнесмен не веде політичну діяльність із 2012 року і зосереджений на благодійності та розвитку футбольного клубу "Шахтар".