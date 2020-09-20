​Корнієнко пояснив зміни списку "Слуги народу" в Київраду

Голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко пояснив зміни у списку кандидатів від СН на вибори у Київраду. Про це народний депутат розповів в ексклюзивному коментарі LB.ua.

«Формально-юридично наша конференція з висування кандидатів до Київради відбулася в неділю об 11 годині. Пізніше, у внутрішньому дворику Київського університету імені Шевченка, це була вже друга, більш урочисто-офіційна частина», - сказав Корнієнко.

«В ході церемонії у дворі червоного корпусу на сцену виходили як представники «першої десятки», так і лідери по округах. Чинне виборче законодавство є новим як для нас, так і для інших наших колег, ми всі «вчимося на ходу буквально», - зазначив народний депутат.

За його словами, лідери округів - за фактом кампанії - можуть ще «підтягнутися», напевно, забезпечивши собі місце в міськраді.

«Ті, хто виходять на сцену, майже напевно стануть депутатами. І це стосується не тільки Києва, а й інших міст, де вже пройшли місцеві конференції - їх було близько 15», - додав він.

Відповідаючи на питання про те, чи не суперечить проведення партійної конференції у внутрішньому дворі головного вищого навчального закладу країни (що прямо суперечить статті 31-ї «Про вищу освіту»), голова партії СН зазначив: «Червоний корпус - знакова для столиці локація. А ми виступаємо за нову якість столиці - без незаконних забудов, порушень, тощо».

Реагуючи на зауваження про те, що на понеділок вже анонсовані відповідні студентські акції протесту, додав: «якщо будуть які-небудь санкції (якщо мали місце порушення, - ред.), ми готові».

Нагадаємо, 20 вересня у внутрішньому дворику Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулася конференція Київської міської організації політичної партії "Слуга народу" з метою висування кандидатів у депутати Київської міської ради та кандидата на посаду Київського міського голови на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020 року.

Після презентації Ірини Верещук на посаду мера столиці від СН на сцену запросили - відповідно до оголошення диктора - "членів Київської команди партії". Зокрема, були озвучені 13 членів команди.

Однак через кілька годин на сторінці "Слуги народу" у фейсбуці з’явився офіційний список першої десятки кандидатів від партії до Київради, який відрізнявся від раніше представленої команди.