Кравчук підтримує перенесення переговорів ТКГ з Мінська до Австрії

Перший президент вважає, що ситуація в Білорусі не сприяє роботі на Мінському майданчику.

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає хорошою пропозицію перенесення переговорів ТКГ до Австрії.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Страна.ua".

"Це хороша пропозиція. Зараз політична ситуація в Білорусі не сприяє тому, щоб ми працювали на Мінському майданчику. Народ піднявся проти Лукашенка, і все говорить про те, що протести триватимуть. Працювати в таких умовах дуже складно", - заявив Кравчук.

Перший президент зауважив, що якщо нічого не зміниться, учасникам ТКГ потрібно буде шукати інший майданчик. А рішення про перенесення прийматиме ОБСЄ - як модератор.

"Тут йдеться про майданчик міжнародного характеру. Відповідно і рішення будуть приймати на міжнародному рівні", - додав Кравчук.

Нагадаємо, 16 вересня на черговому засіданні ТКГ Кравчук заявляв, що Україна послідовно виконує домовленості Паризького саміту в Нормандському форматі.