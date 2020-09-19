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Кравчук підтримує перенесення переговорів ТКГ з Мінська до Австрії

Перший президент вважає, що ситуація в Білорусі не сприяє роботі на Мінському майданчику.

Кравчук підтримує перенесення переговорів ТКГ з Мінська до Австрії
Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук
Фото: Leonid-kravchuk.com.ua

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає хорошою пропозицію перенесення переговорів ТКГ до Австрії.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Страна.ua".

"Це хороша пропозиція. Зараз політична ситуація в Білорусі не сприяє тому, щоб ми працювали на Мінському майданчику. Народ піднявся проти Лукашенка, і все говорить про те, що протести триватимуть. Працювати в таких умовах дуже складно", - заявив Кравчук.

Перший президент зауважив, що якщо нічого не зміниться, учасникам ТКГ потрібно буде шукати інший майданчик. А рішення про перенесення прийматиме ОБСЄ - як модератор.

"Тут йдеться про майданчик міжнародного характеру. Відповідно і рішення будуть приймати на міжнародному рівні", - додав Кравчук.

Нагадаємо, 16 вересня на черговому засіданні ТКГ Кравчук заявляв, що Україна послідовно виконує домовленості Паризького саміту в Нормандському форматі.

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