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Лещенко заявив, що Тимошенко подала стосовно нього позов до суду

Предмет позову - захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації.

Лещенко заявив, що Тимошенко подала стосовно нього позов до суду
Фото: ba.org.ua

Колишній народний депутат і член Наглядової ради "Укрзалізниці "Сергій Лещенко заявив, що лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко подала стосовно нього позов до суду.

Про це він повідомив у Telegram-каналі.

"Юлія Тимошенко вирішила зіграти зі мною в брудну юридичну гру. Вона подала проти мене позов, і в цьому нічого поганого немає - судитися я люблю, маю величезний досвід разом з моїм адвокатом Романом Васильняком", - написав Лещенко.

За його словами, Тимошенко подала позов до Печерського районного суду столиці, хоча їй відомо, що Лещенко проживає в Подільському районі.

"З Печерським районом мене нічого не пов'язує, я там ніколи не жив і не був зареєстрований. Але в Печерському суді працюють "зручні" судді, які можуть "повирішувати", - заявив екснардеп.

Лещенко також опублікував скріншот, де зазначано, що предмет позову - захист честі, гідності та ділової репутації, спростування недостовірної інформації. Дата звернення до суду - 17 вересня.

Фото: Сергій Лещенко

Нагадаємо, у травні Тимошенко задекларувала майже 150 млн гривень компенсації за політрепресії в результаті судового процесу в США.

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