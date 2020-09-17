Порошенка викликають у Печерський райсуд у справі щодо націоналізації ПриватБанку

Печерський райсуд викликає п'ятого президента Петра Порошенка на засідання у справі щодо націоналізації ПриватБанку.

Повідомлення про виклик опубліковано на сайті Печерського райсуду.

"Печерський районний суд повідомляє про надходження на адресу суду з Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції Головного територіального управління юстиції у Києві доручення англійського суду про вручення Порошенку Петру судових документів", - йдеться в повідомленні.

Засідання призначене на 9 годину 21 вересня. Судова повістка про виклик підписана суддею О. Соколовим.

Фото: pc.ki.court.gov.ua

Як пише "РБК-Україна", позов був поданий Ігорем Суркісом. Наприкінці серпня Високий суд Лондона направив Порошенку документи за позовом Суркіса та шести британських компаній.

Нагадаємо, що також сім'я Суркісів оскаржувала в суді процедуру bail-in, згідно з якою ПриватБанк націоналізували 2016 року. На етапі роботи тимчасової адміністрації в банку була проведена процедура конвертації коштів інсайдерів у капітал (bail-in). Сім'ю Суркісів теж визнали інсайдерами. Ігор Суркіс мав у ПриватБанку рахунок на 151 млн гривень, Поліна Ковалик (дружина Григорія Суркіса) - 514,1 млн гривень, Григорій Суркіс - 163,1 млн гривень, Марина Суркіс (дочка Ігоря Суркіса) - 174,5 млн гривень, Рахміль Суркіс (батько братів Суркісів) - 44,8 млн гривень.

У травні 2017 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним і скасував рішення комісії НБУ про визнання пов'язаними з ПриватБанком особами сім'ю Суркісів, а також скасував накази тимчасового адміністратора ПриватБанку, які стосувалися рахунків фізосіб. У листопаді 2017 року Київський апеляційний адмінсуд підтвердив це рішення і зобов'язав банк повернути гроші.

2 вересня 2020 року Печерський райсуд прийняв рішення, яким встановив порядок примусового виконання ухвали про забезпечення спірного позову компаній братів Суркісів до ПриватБанку. В ньому йдеться про обслуговування депозитів, конвертованих у капітал банку під час націоналізації, направлене на фактичне стягнення з банку майже 10 млрд грн ($350 млн).

Міністерство юстиції України розробило законопроєкт, який дозволяє не здійснювати примусове виконання цієї ухвали. Документом пропонується доповнити закон "Про виконавче провадження" статтею 62 прим. 1 – "Особливості виконання судового рішення про забезпечення позову" з таким текстом: "Забороняється при виконанні судового рішення про забезпечення позову вживати заходи щодо стягнення коштів та/або звернення стягнення на майно боржника, крім накладення арешту".

9 вересня Верховний Суд зупинив виконання ухвали суду про забезпечення позову іноземних компаній до ПриватБанку.