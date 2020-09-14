Венедіктова представила керівників оновлених обласних прокуратур

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила керівників нових обласних прокуратур, які почали роботу з 11 вересня.

У оновлених органах працюватимуть прокурори регіональних прокуратур, які пройшли оцінювання на компетентність, доброчесність та етику, повідомили у пресслужбі ОГП.

"Прокуратура розвивається - стартувала робота обласних прокуратур (раніше вони були регіональними. - Ред.). Крім відбору кадрів, ми також розробляли ефективну модель діяльності органів цього рівня. Для цього спільно із нашими міжнародними партнерами провели функціонально-організаційний аналіз їх роботи", - повідомила Венедіктова.

Представили таких керівників: Харківської обласної прокуратури - Олександр Фільчаков, Житомирської - Олександр Білошицький, Закарпатської - Дмитро Казак, Хмельницької - Олексій Олійник, Луганської - Микола Прибіга, Чернівецької - Ірина Кравченко, Запорізької - Віктор Приходько, Рівненської - Андрій Рудницький.

Нагадаємо, що в жовтні 2019 року розпочався перший етап реформи прокуратури, який полягав у тестуванні працівників ГПУ на знання законодавства. Про те, що ГПУ перетворять на Офіс генпрокурора, стало відомо ще в серпні 2019. Планувалося, що регіональні осередки прокуратури будуть перейменовані на офіси регіональних прокурорів, а місцеві - на окружні прокуратури.

Атестація прокурорів з регіональних прокуратур і запуск обласних прокуратур є другим етапом. У кінці вересня почнуть атестувати прокурорів місцевих прокуратур.