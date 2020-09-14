В Ірані стратили 27-річного чемпіона з боротьби
В Ірані стратили 27-річного чемпіона з боротьби
Після важкого поранення помер очільник "Свободи" у Миколаєві
Після важкого поранення помер очільник "Свободи" у Миколаєві
На Херсонщині до ПЦУ перейшов архімандрит УПЦ МП
На Херсонщині до ПЦУ перейшов архімандрит УПЦ МП
Росія буде добиватись відновлення водопостачання у Крим через тиск на партнерів України
Росія буде добиватись відновлення водопостачання у Крим через тиск на партнерів України
В Ізраїлі оголосили загальнонаціональну ізоляцію через COVID-19
В Ізраїлі оголосили загальнонаціональну ізоляцію через COVID-19
Фокін відмовився прийти на засідання комітету Ради, - нардеп
Фокін відмовився прийти на засідання комітету Ради, - нардеп
Ексголова ДМС Нефьодов, ймовірно, очолить список "Голосу" на виборах у Київраду
Ексголова ДМС Нефьодов, ймовірно, очолить список "Голосу" на виборах у Київраду
Марш протесту у Мінську: силовики затримали понад 400 людей (оновлено)
Марш протесту у Мінську: силовики затримали понад 400 людей (оновлено)
"Слуга народу" пропонує зміни до постанови про місцеві вибори
"Слуга народу" пропонує зміни до постанови про місцеві вибори
ГоловнаПраво

Венедіктова представила керівників оновлених обласних прокуратур

Працівники оновлених прокуратур пройшли оцінювання на компетентність, доброчесність та етику.

Венедіктова представила керівників оновлених обласних прокуратур
Фото: Офіс генпрокурора

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила керівників нових обласних прокуратур, які почали роботу з 11 вересня.

У оновлених органах працюватимуть прокурори регіональних прокуратур, які пройшли оцінювання на компетентність, доброчесність та етику, повідомили у пресслужбі ОГП.

"Прокуратура розвивається - стартувала робота обласних прокуратур (раніше вони були регіональними. - Ред.). Крім відбору кадрів, ми також розробляли ефективну модель діяльності органів цього рівня. Для цього спільно із нашими міжнародними партнерами провели функціонально-організаційний аналіз їх роботи", - повідомила Венедіктова.

Представили таких керівників: Харківської обласної прокуратури - Олександр Фільчаков, Житомирської - Олександр Білошицький, Закарпатської - Дмитро Казак, Хмельницької - Олексій Олійник, Луганської - Микола Прибіга, Чернівецької - Ірина Кравченко, Запорізької - Віктор Приходько, Рівненської - Андрій Рудницький.

Нагадаємо, що в жовтні 2019 року розпочався перший етап реформи прокуратури, який полягав у тестуванні працівників ГПУ на знання законодавства. Про те, що ГПУ перетворять на Офіс генпрокурора, стало відомо ще в серпні 2019. Планувалося, що регіональні осередки прокуратури будуть перейменовані на офіси регіональних прокурорів, а місцеві - на окружні прокуратури. 

Атестація прокурорів з регіональних прокуратур і запуск обласних прокуратур є другим етапом. У кінці вересня почнуть атестувати прокурорів місцевих прокуратур.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також