​Верховний Суд зупинив виконання ухвали про виплату Суркісам $350 млн

Верховний Суд зупинив виконання ухвали суду про забезпечення позову іноземних компаній до ПриватБанку.

Про це повідомила пресслужба Верховного Суду.

8 вересня суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду відкрив касаційне провадження у справі № 757/7499/17-ц за касаційною скаргою Кабінету Міністрів на ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 9 лютого 2017 року, ухвалу Апеляційного суду міста Києва від 20 квітня 2017 року та постанову Київського апеляційного суду від 10 червня 2020 року.

Одночасно колегія суддів задовольнила клопотання ПриватБанку і зупинила виконання ухвали Печерського райсуду, залишеної без змін постановою Київського апеляційного суду від 10 червня 2020 року, до закінчення касаційного провадження у справі.

"Задовольняючи клопотання, Верховний Суд врахував, що ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 2 вересня 2020 року визначено порядок виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва від 9 лютого 2017 року у справі № 757/7499/17-ц, зокрема, шляхом стягнення з АТ КБ «ПРИВАТБАНК» грошових коштів у сумі 347 млн доларів США. Колегія суддів визнала обґрунтованість настання ризиків для заявника до ухвалення рішення судом касаційної інстанції у цій справі, а також імовірність утруднення повороту виконання судового рішення у разі його скасування Верховним Судом. Застосовуючи таке зупинення виконання, Суд не здійснює оцінку обґрунтованості поданої касаційної скарги, а лише встановлює існування загроз забезпеченню балансу інтересів сторін", - йдеться в повідомленні.

З ухвалою Верховного Суду у справі № 757/7499/17-ц (провадження № 61-9313ск20) можна буде ознайомитися в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Нагадаємо, сім'я Суркісів оскаржувала в суді процедуру bail-in, згідно з якою ПриватБанк націоналізували 2016 року. На етапі роботи тимчасової адміністрації в банку була проведена процедура конвертації коштів інсайдерів у капітал (bail-in). Сім'ю Суркісів теж визнали інсайдерами. Ігор Суркіс мав у ПриватБанку рахунок на 151 млн гривень, Поліна Ковалик (дружина Григорія Суркіса) - 514,1 млн гривень, Григорій Суркіс - 163,1 млн гривень, Марина Суркіс (дочка Ігоря Суркіса) - 174,5 млн гривень, Рахміль Суркіс (батько братів Суркісів) - 44,8 млн гривень.

У травні 2017 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним і скасував рішення комісії НБУ про визнання пов'язаними з ПриватБанком особами сім'ю Суркісів, а також скасував накази тимчасового адміністратора ПриватБанку, які стосувалися рахунків фізосіб. У листопаді 2017 року Київський апеляційний адмінсуд підтвердив це рішення і зобов'язав банк повернути гроші.

2 вересня 2020 року Печерський райсуд прийняв рішення, яким встановив порядок примусового виконання ухвали про забезпечення спірного позову компаній братів Суркісів до ПриватБанку. В ньому йдеться про обслуговування депозитів, конвертованих у капітал банку під час націоналізації, направлене на фактичне стягнення з банку майже 10 млрд грн ($350 млн).

Міністерство юстиції України розробило законопроєкт, який дозволяє не здійснювати примусове виконання цієї ухвали. Документом пропонується доповнити закон "Про виконавче провадження" статтею 62 прим. 1 – "Особливості виконання судового рішення про забезпечення позову" з таким текстом: "Забороняється при виконанні судового рішення про забезпечення позову вживати заходи щодо стягнення коштів та/або звернення стягнення на майно боржника, крім накладення арешту".

У фракції "Слуга народу" вважають, що законопроект може бути ухвалений протягом двох тижнів.