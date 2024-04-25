На Харківщині правоохоронці намагалися видурити $100 тисяч у людей, яких перевіряли на колабораціонізм

При цьому вони знали, що провадження має бути закрите через відсутність складу злочину.

На Харківщині завершили розслідування щодо правоохоронця та його спільника – колишнього колегу, які намагались заробити на людях, що проходили по справі щодо колабораційної діяльності.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Наразі обвинувальний акт направлено до суду.

Встановлено, що зловмисники дізнались, що їхній знайомий перевіряється на колабораціонізм. Вони зустрілись із ним та запропонували допомогу у закритті кримінального провадження та уникнення відповідальності.

За свої послуги зловмисники зажадали 100 тисяч доларів США, причому за цю суму обіцяли допомогти не лише йому, а й ще двом фігурантам цього провадження.

"Аби схилити чоловіків до надання хабаря, вони навіть роздрукували витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань та розповіли, що у межах вказаного кримінального провадження вже відбуваються процесуальні дії, здійснюється збір доказів і скоро їм повідомлять про підозри. Після переговорів правоохоронці погодились зменшити суму до 70 тис. доларів, але зауважували, що більшу частину мають передати своїм колегам, які ведуть розслідування", – зазначили в ДБР.

Насправді вони взагалі не планували виконувати якісь дії, а просто хотіли нажитися на чоловіках, оскільки знали, що провадження має бути закрите через відсутність складу злочину.

Двоє посадовців обвинувачуються у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою, за попередньою змовою групою осіб вчинене в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України).

Раніше на Харківщині затримали водія автобуса, який під час окупації возив росіян на ротацію до Бєлгорода.