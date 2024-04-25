У Катарі радники з нацбезпеки та посадовці обговорять український саміт миру

Росію на зустріч не запросили, а чи будуть представники Китаю невідомо.

Радники з національної безпеки та високопосадовці з усього світу мають намір зустрітися в Досі цими вихідними, щоб обговорити плани щодо українського саміту миру, пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Видання зазначає, що зустріч офіційних осіб “Групи семи” та спільноти Глобального Півдня є частиною раунду переговорів, що готують ґрунт для саміту високого рівня, який Швейцарія має прийняти у червні.

У деяких із цих зустрічей взяли участь десятки інших країн ‒ Перської затоки, “Групи двадцяти” та БРІКС, організації, до якої входять Бразилія та Індія. Менші зустрічі відбулися у грудні минулого року.

Список учасників зустрічі у столиці Катару ще не затверджений. Росію не запросили і наразі не зрозуміло, чи візьме у ній участь Китай. Союзники України вважають присутність Китаю важливою для успіху саміту, враховуючи вплив, який Пекін має на Москву.

Український план миру передбачає повагу до територіальної цілісності та суверенітету країни, виведення російських військ, а також гарантії її майбутньої безпеки. Він також містить спеціальні положення щодо захисту своїх ядерних генераторів і поставок продовольства.

Київ хоче, щоб ці принципи були широко узгоджені на червневому саміті в Швейцарії як попередника будь-яких потенційних переговорів за участю Росії. Китай розглядається як ключовий учасник, який надає ваги будь-якій угоді, тому питання про те, чи з’явиться хтось із Пекіна на цій зустрічі, є вирішальним.