ПЦУ спростувала міф про те, що жінкам не можна заходити до церкви в брюках і з непокритою головою
ПЦУ спростувала міф про те, що жінкам не можна заходити до церкви в брюках і з непокритою головою
Ловці «шахедів». Вечір з мобільною вогневою групою ДФТГ
Ловці «шахедів». Вечір з мобільною вогневою групою ДФТГ
​Storm Shadow, катери, бронемашини. Великий пакет від Сполученого Королівства
​Storm Shadow, катери, бронемашини. Великий пакет від Сполученого Королівства
Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, – міністр оборони Польщі
Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, – міністр оборони Польщі
Унаслідок атаки на Черкаську область пошкоджено інфраструктуру. Поранені щонайменше 6 людей
Унаслідок атаки на Черкаську область пошкоджено інфраструктуру. Поранені щонайменше 6 людей
Автівки на потреби армії. Які транспортні засоби можуть забрати?
Автівки на потреби армії. Які транспортні засоби можуть забрати?
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
На Харківщині правоохоронці намагалися видурити $100 тисяч у людей, яких перевіряли на колабораціонізм
На Харківщині правоохоронці намагалися видурити $100 тисяч у людей, яких перевіряли на колабораціонізм
"Беремо до відома": в Єврокомісії відреагували на обмеження консульських послуг українським чоловікам за кордоном
"Беремо до відома": в Єврокомісії відреагували на обмеження консульських послуг українським чоловікам за кордоном
ГоловнаСуспільствоЖиття

Львівщина та Каліфорнія офіційно стали побратимами

Асамблея американського штату підтримала рішення про встановлення партнерства із Львівською областю. 

Львівщина та Каліфорнія офіційно стали побратимами
Асамблея Каліфорнії
Фото: Telegram

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram повідомив, що відсьогодні регіон має офіційні побратимські відносини з американським штатом Каліфорнія.

За словами чиновника, ще у січні каліфорнійський сенат ухвалив відповідне рішення, а тепер його підтримала і нижня палата законодавчого органу штату - асамблея. З 80 депутатів "за" висловилися 69.

Побратимство допоможе встановити співпрацю між Львівщиною та Каліфорнією у сферах економіки, освіти, науки та культури. 

Козицький подякував американським політикам, а також представникам української діаспори, які працювали над втіленням цього рішення у життя. 

Для України та США це другий випадок побратимства регіонів: у березні Київська область встановила такі відносини із штатом Вашингтон.    

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies