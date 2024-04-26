Львівщина та Каліфорнія офіційно стали побратимами

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у Telegram повідомив, що відсьогодні регіон має офіційні побратимські відносини з американським штатом Каліфорнія.

За словами чиновника, ще у січні каліфорнійський сенат ухвалив відповідне рішення, а тепер його підтримала і нижня палата законодавчого органу штату - асамблея. З 80 депутатів "за" висловилися 69.

Побратимство допоможе встановити співпрацю між Львівщиною та Каліфорнією у сферах економіки, освіти, науки та культури.

Козицький подякував американським політикам, а також представникам української діаспори, які працювали над втіленням цього рішення у життя.

Для України та США це другий випадок побратимства регіонів: у березні Київська область встановила такі відносини із штатом Вашингтон.