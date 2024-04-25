Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
ПЦУ спростувала міф про те, що жінкам не можна заходити до церкви в брюках і з непокритою головою
ПЦУ спростувала міф про те, що жінкам не можна заходити до церкви в брюках і з непокритою головою
​Storm Shadow, катери, бронемашини. Великий пакет від Сполученого Королівства
​Storm Shadow, катери, бронемашини. Великий пакет від Сполученого Королівства
Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, – міністр оборони Польщі
Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, – міністр оборони Польщі
Настоятель Святогірської лаври “підказав” окупантам позиції ЗСУ на Донеччині, – СБУ
Настоятель Святогірської лаври “підказав” окупантам позиції ЗСУ на Донеччині, – СБУ
«Іноземці скрізь»: місце України на 60-й Венеційській бієнале
«Іноземці скрізь»: місце України на 60-й Венеційській бієнале
У 30 % продуктів були трансжири, а мало бути 0: перші результати великого дослідження ВООЗ в Україні
У 30 % продуктів були трансжири, а мало бути 0: перші результати великого дослідження ВООЗ в Україні
Чому Україна не Ізраїль
Чому Україна не Ізраїль
"Беремо до відома": в Єврокомісії відреагували на обмеження консульських послуг українським чоловікам за кордоном
"Беремо до відома": в Єврокомісії відреагували на обмеження консульських послуг українським чоловікам за кордоном
ГоловнаСвіт

$1,6 млрд від США виділять на зброю українського виробництва

Йдеться також про створення спільних оборонних підприємств, які розташують в Україні чи сусідніх країнах. 

$1,6 млрд від США виділять на зброю українського виробництва
Фото ілюстративне
Фото: Державний концерн 'Укроборонпром'

Із передбачених майже 61 мільярда доларів, які виділили США для України, 1,6 млрд доларів планується витратити на закупівлю української зброї. Йдеться також про створення спільних оборонних підприємств, які розташують в Україні чи сусідніх країнах. 

Про це повідомив народний депутат, заступник Голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Арсеній Пушкаренко.

"Це сьогодні дуже важливо, адже йдеться про створення спільних оборонних підприємств, які будуть розташовані на території України чи в сусідніх із нами країнах, враховуючи безпекові аспекти. Це один із чинників розвитку української економіки. Сьогодні ті військові технології, які є в нас, перевірені в бойових умовах, що робить наш ВПК достатньо привабливими для багатьох держав світу", – зазначив нардеп.

За його словами, із передбачених 60,8 млрд доларів допомоги Україні 23 млрд підуть на заміщення зброї з американських складів. Тобто американські виробники зможуть отримати замовлення на цю суму. 

"Для американських компаній, що займаються виготовленням зброї, це позитивний момент. Ці кошти залишаються в економіці Сполучених Штатів, водночас відбувається оновлення озброєння. Ще 13 млрд підуть на закупівлю найсучаснішого озброєння, при цьому не тільки в американських виробників", – додав Пушкаренко. 

  • 24 квітня президент США Джо Байден підписав закон про національну безпеку, який передбачає виділення Україні військової допомоги у розмірі 61 мільярда доларів.
  • Згодом Пентагон оголосив вміст нового пакета допомоги Україні на мільярд доларів. У переліку - боєприпаси різного калібру, ракети і додаткові боєприпаси для HIMARS.
  • 20 квітня після піврічних обговорень Палата представників проголосувала за законопроєкт про надання Україні нового пакету допомоги. Текст документа загалом аналогічний тому, який Сенат схвалив у лютому та задовільняє вимоги президента Байдена. 
  • Зокрема, документ передбачає виділення $60 млрд доларів Україні, у тому числі $23 млрд на поповнення арсеналів США, які можуть бути використані для військової допомоги Україні. Також 13,8 млрд доларів на закупівлю новітніх систем озброєнь, товарів та послуг оборонного призначення. Ще 26 мільйонів доларів на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, що надається Україні.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies