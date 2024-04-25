$1,6 млрд від США виділять на зброю українського виробництва

Йдеться також про створення спільних оборонних підприємств, які розташують в Україні чи сусідніх країнах.

Із передбачених майже 61 мільярда доларів, які виділили США для України, 1,6 млрд доларів планується витратити на закупівлю української зброї. Йдеться також про створення спільних оборонних підприємств, які розташують в Україні чи сусідніх країнах.

Про це повідомив народний депутат, заступник Голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Арсеній Пушкаренко.

"Це сьогодні дуже важливо, адже йдеться про створення спільних оборонних підприємств, які будуть розташовані на території України чи в сусідніх із нами країнах, враховуючи безпекові аспекти. Це один із чинників розвитку української економіки. Сьогодні ті військові технології, які є в нас, перевірені в бойових умовах, що робить наш ВПК достатньо привабливими для багатьох держав світу", – зазначив нардеп.

За його словами, із передбачених 60,8 млрд доларів допомоги Україні 23 млрд підуть на заміщення зброї з американських складів. Тобто американські виробники зможуть отримати замовлення на цю суму.

"Для американських компаній, що займаються виготовленням зброї, це позитивний момент. Ці кошти залишаються в економіці Сполучених Штатів, водночас відбувається оновлення озброєння. Ще 13 млрд підуть на закупівлю найсучаснішого озброєння, при цьому не тільки в американських виробників", – додав Пушкаренко.